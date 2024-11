Elezioni USA 2024: ha vinto Donald Trump

Donald Trump, ex Presidente degli Stati Uniti e candidato repubblicano, sembra ormai destinato a conquistare il suo secondo mandato presidenziale dopo l’interruzione della presidenza Biden. Alle 8:30 del mattino (ora italiana), Trump si trova in vantaggio sull’avversaria Kamala Harris, rappresentante del Partito Democratico e attuale Vicepresidente. Secondo il programma televisivo italiano “La notte americana”, condotto da Enrico Mentana, Trump ha già ottenuto 267 voti elettorali contro i 214 di Harris, avvicinandosi quindi alla soglia dei 270 necessari per assicurarsi la vittoria.

Questo vantaggio, consolidato anche negli Stati chiave, rende ormai quasi certa la rielezione di Trump, suscitando grande attenzione a livello mondiale. Gli Stati Uniti sono stati coinvolti in un’intensa attività elettorale, con un’affluenza significativa sia nel voto anticipato che nella giornata di martedì 5 novembre 2024. Lo scrutinio, complesso per via del sistema elettorale statunitense, è seguito da un vasto pubblico internazionale grazie alle numerose trasmissioni televisive in diretta, che documentano ogni fase di questo evento cruciale.

In attesa dei risultati definitivi, molti si interrogano su quali saranno le future linee guida politiche degli Stati Uniti sotto la guida di Trump, in un contesto internazionale di sfide economiche e geopolitiche. In ogni caso, la rielezione del tycoon repubblicano sembra già scritta, con i risultati finali che potrebbero essere confermati nelle prossime ore.