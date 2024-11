GB, stretta storica sul fumo: il governo laburista propone la “generazione senza fumo”

Il governo del Regno Unito ha presentato in Parlamento una proposta di legge che prevede una serie di misure severe contro il fumo e l’uso di sigarette elettroniche, con l’obiettivo di creare la prima “generazione senza fumo”. Il provvedimento, denominato Tobacco and Vapes Bill, introduce il divieto di acquisto di tabacco per chiunque sia nato a partire dal gennaio 2009, con l’intenzione di eliminare gradualmente il fumo tra le nuove generazioni.

In aggiunta, la proposta mira a limitare la diffusione delle sigarette elettroniche, in particolare tra i più giovani, e include il divieto di commercializzazione delle versioni usa e getta, che sarà effettivo a partire dal prossimo giugno.

Il disegno di legge, che era stato inizialmente avviato dal governo conservatore di Rishi Sunak, è stato rilanciato dall’esecutivo laburista di Keir Starmer, che ne ha proseguito l’iter parlamentare. Tra le altre misure, si prevede il divieto di fumo nei parchi giochi, vicino alle scuole e agli ospedali in Inghilterra, nonché il bando dello “svapo” in alcuni luoghi pubblici. Tuttavia, non è previsto un divieto di fumo nei giardini dei pub, per evitare di danneggiare ulteriormente un settore già provato dalla pandemia e dalle difficoltà economiche.

Wes Streeting, ministro della Salute, ha definito la proposta come “un atto pionieristico per la salute pubblica”, sottolineando come l’obiettivo sia quello di creare un futuro senza fumo nel Paese.