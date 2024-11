Incidente sul lavoro nel Salernitano. Operaio rimane incastrato in un macchinario: è grave

A Montecorvino Pugliano, in provincia di Salerno, un operaio di 60 anni è rimasto incastrato in un macchinario mentre lavorava in un’azienda metalmeccanica. L’incidente è avvenuto oggi, mercoledì 6 novembre, intorno alle 13:00. L’uomo è stato prontamente soccorso dal personale sanitario del Vopi di Pontecagnano e trasferito in codice rosso all’ospedale Ruggi di Salerno.

Le cause dell’incidente restano ancora da chiarire; i Carabinieri di Battipaglia stanno indagando per ricostruire l’esatta dinamica e accertare eventuali responsabilità. Sul luogo sono intervenuti anche i tecnici dell’Asl per ulteriori verifiche.

Le condizioni dell’operaio sono critiche e potrebbero seguire aggiornamenti nelle prossime ore.