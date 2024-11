L’azienda speciale consortile Comunità Sensibile punta sulla customer satisfaction

Il questionario, redatto in forma anonima, servirà per entrare in dialogo con il cittadino.

L’utenza viene vista dall’azienda come risorsa strategica da coinvolgere per valutare la rispondenza dei servizi erogati ai bisogni reali. Parlano Annalisa Galasso membro del Cda e l’istruttore direttivo amministrativo Brunella Pascale, curatrice dell’ufficio. «Ho fortemente richiesto insieme al Cda questo servizio – commenta Annalisa Galasso – per sensibilizzare il team alla customer satisfaction, che sarà indirizzata agli utenti che si rivolgono a noi per richiedere dei servizi. Essendo che siamo un’azienda che si occupa di welfare, per noi è molto importante la soddisfazione dell’utente, cerchiamo in questo modo di entrare proprio in empatia, metterci nei panni di queste persone bisognose che hanno necessità di questo servizio, cercare di capire, oltre a dare il servizio, cosa possiamo fare per poterli aiutare.

È importante capire la qualità del servizio offerto, nessuno meglio di loro ci può dire, da questo punto di vista, come viene fatto questo servizio. Pertanto abbiamo individuato con la dottoressa Brunella Pascale la possibilità di poter gestire questo servizio per conto nostro. Chiediamo agli utenti, che usufruiranno dei nostri servizi, di darci un loro feedback, per noi è veramente importante, ogni feedback costituisce per noi possibilità di crescita».

Continua la dottoressa Brunella Pascale, «grazie alla direttiva ministeriale decreto legislativo 74 del 2017, ci dà la possibilità di istituire questo ufficio il cui fine è migliorare i servizi che noi eroghiamo. Attraverso il questionario, gentilmente redatto dagli utenti in modo anonimo, riusciremo ad avere un quadro complessivo di quello che è l’efficienza dei servizi che noi rendiamo agli utenti».