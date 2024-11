Nocera Superiore, inaugurazione panchina azzurra per la sindrome di Sjögren

L'appuntamento è previsto per questa mattina, mercoledì 6 novembre, alle ore 11.30 in via Matteotti

L’Amministrazione Comunale di Nocera Superiore si unisce alla campagna di sensibilizzazione sulla sindrome di Sjögren, sostenuta dall’Associazione A.N.I.Ma.S.S. ODV, con l’inaugurazione di una Panchina Azzurra in Via G. Matteotti. Mercoledì 6 novembre alle ore 11:30, cittadini e rappresentanti si riuniranno per promuovere la consapevolezza su questa rara malattia autoimmune e degenerativa, che colpisce prevalentemente le donne, provocando effetti fisici, psicologici e sociali significativi.

L’evento

L’iniziativa è parte di un progetto nazionale che prevede l’installazione di panchine azzurre in diverse città italiane, come simbolo di sensibilizzazione e vicinanza verso chi soffre di questa malattia. La giornata offrirà un’occasione di confronto con la dottoressa Lucia Marotta, presidente di A.N.I.Ma.S.S., per discutere sulle sfide della sindrome di Sjögren e sulle iniziative in corso per sostenere i diritti delle persone affette.

L’invito alla cittadinanza è quello di partecipare e sostenere l’impegno di A.N.I.Ma.S.S., che da circa vent’anni si batte per garantire dignità e assistenza a chi soffre di questa condizione.