Villa comunale di Scafati nel degrado, lo segnala Mario Santocchio di Fratelli d’Italia

Fulcro della socialità locale, versa in condizioni di trascuratezza e degrado. L’assenza di un progetto concreto per il rilancio di questo spazio verde ha spinto i cittadini a rivolgere la loro attenzione verso strutture dei paesi limitrofi, privando la comunità di un luogo di incontro e svago.

Mario Santocchio, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia a Scafati, ha espresso le sue preoccupazioni riguardo alla situazione attuale: “È triste vedere come la Villa comunale, simbolo dell’identità scafatese, sia lasciata in un abbandono che dura ormai da troppo tempo. La mancanza di eventi per le famiglie e per i bambini durante la rassegna estiva è un chiaro segnale della scarsa attenzione riservata a questo spazio – ha detto -. Nonostante i tentativi di rinnovare il parco giochi, l’assenza di vigilanza ha portato a episodi di teppismo, spingendo le famiglie a cercare alternative altrove. È inaccettabile che un luogo così significativo non venga valorizzato adeguatamente. Per rilanciare la Villa basterebbe davvero poco, ma sembra che la volontà di farlo sia completamente assente“.

Santocchio sottolinea che l’amministrazione attuale si concentra su eventi di grande rilevanza economica, trascurando le necessità quotidiane della comunità. “Le manifestazioni da centinaia di migliaia di euro non possono sostituire l’importanza di un luogo di aggregazione, dove le famiglie possano sentirsi al sicuro e ben accolte. Propongo di considerare l’idea di ristorazione in Villa o di collaborazioni con agenzie di eventi per valorizzare questo spazio per matrimoni e celebrazioni. La Villa deve tornare a essere il cuore pulsante della socialità scafatese, non può essere dimenticata”, ha concluso.