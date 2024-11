Nocera Inferiore. Amministrazione comunale green: ha partecipato alla fiera Ecomondo

Il Sindaco Paolo De Maio ha partecipato all’evento di riferimento in Europa per la circular economy. Presenti anche l’assessore all’Ambiente Massimiliano Mercede e la presidentessa della Commissione Consiliare Ambiente ed Ecologia Carmen Granato.

Trattasi di una fiera internazionale con un format innovativo, che unisce in un’unica piattaforma tutti i settori dell’economia circolare: dal recupero di materia ed energia allo sviluppo sostenibile per favorire la transizione ecologica. «L’incontro con i consorzi di fieliera è fondamentale al fine di attivare nuove campagne di sensibilizzazione presso le scuole ed iniziative progettuali puntuali, il tutto finalizzato al raggiungimento dell’obiettivo del 65% di raccolta differenziata» afferma Massimiliano Mercede.

«Si tratta di un punto di incontro tra industrie, stakeholder, policy maker, opinion leader, mondo della ricerca e delle istituzioni, che mette a sistema gli elementi chiave per le strategie di sviluppo della politica ambientale dell’Unione Europea» spiega Carmen Granato. Come ogni anno, anche nel 2024 Ecomondo ospita gli Stati Generali della Green Economy, l’appuntamento annuale di riferimento per la green economy italiana. «Molto interessante il focus sulle foreste urbane da realizzare all’interno dei comuni– spazi comprendenti lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, orti urbani, giardini, ville storiche e verde di quartiere – che hanno il maggiore potenziale per affrontare i cambiamenti climatici e aumentare la resilienza delle città» dichiara il Sindaco Paolo De Maio.