Pagani. Adeguamento e potenziamento della stazione

Il progetto ha accolto i bisogni della cittadinanza sulla necessità di una nuova Stazione, moderna, più sicura, più ampia e fruibile, liberata dall’attuale ubicazione che la colloca in un vicolo cieco (via Cauciello), aperta anche su Via Tommaso Maria Fusco, adeguata dal punto di vista funzionale e del confort per l’utente, per un migliore servizio reso al cittadino.

Un restyling della stazione che ridisegna e migliora anche la viabilità e la vivibilità cittadina. L’area sarà completamente restaurata con nuove banchine, nuovi parcheggi, aree di sosta, pavimentazioni, aree verdi, alberature, nuovo arredo urbano e pubblica illuminazione, un nuovo locale viaggiatori, servizi igienici, pensiline, ascensore e ammodernamento del sottopasso, fino all’abbattimento del vecchio muro di confine con Via Fusco. Il progetto seguirà l’iter tecnico amministrativo del caso, e potrà essere appaltato nei prossimi mesi. Con questo passo, si inizia a toccare con mano il lavoro di pianificazione e programmazione dell’amministrazione De Prisco sugli interventi strategici per il miglioramento dell’assetto urbano della città e l’innalzamento dei servizi al cittadino per il trasporto collettivo sostenibile.

Tale impegno ha visto il lavoro sinergico di diversi attori, in particolare dei consiglieri comunali Davide Nitto e Gaetano Stanzione, che congiuntamente all’azione dell’Assessore delegato ai rapporti con RFI ing. Felice Califano, investiti dal Sindaco Lello De Prisco, hanno richiesto e ottenuto massima collaborazione e disponibilità dalle sedi regionali competenti, grazie al fondamentale interessamento dell’onorevole Luca Cascone, consigliere regionale con delega ai trasporti, che si ringrazia per l’impegno profuso finora. Un ringraziamento a RFI spa quale stazione appaltante, con l’auspicio che si continui a lavorare con celerità per un inizio dei lavori rapido, per aver colto con immediatezza le esigenze trasferite dalla parte politica, in particolare all’arch. Antonello Martino (Responsabile Ingegneria ed investimenti) e all’ing. Pietro Evola (project Manager dell’intervento)