Tragedia in provincia di Ferrare: si ribalta con il camion, perde la vita 58enne salernitano

Un terribile incidente stradale ha sconvolto la quiete della notte sulla strada statale Romea. All’alba di oggi, intorno alle 4, un camion carico di verdure si è ribaltato all’altezza di Mesola, in provincia di Ferrara, avvolgendosi in un inferno di fuoco. Alla guida del mezzo pesante, Antonio Pannullo, un 58enne originario di Eboli (Salerno), che ha perso la vita nell’impatto.

Secondo le prime ricostruzioni, il camionista stava percorrendo la Romea in direzione di Venezia quando, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo, schiantandosi contro un cantiere stradale. L’impatto è stato violentissimo: il camion si è ribaltato su un fianco, e le casse cariche di ortaggi si sono aperte, disperdendo il carico sull’asfalto. Le fiamme si sono propagate rapidamente, avvolgendo il veicolo in una densa colonna di fumo nero.

Soccorsi inutili

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e i sanitari del 118. Purtroppo per l’autista non c’è stato nulla da fare. Le operazioni di spegnimento sono durate diverse ore e hanno richiesto l’intervento di più squadre. La strada è rimasta a lungo chiusa al traffico, provocando lunghe code e disagi per gli automobilisti.