Campania. Migliora la raccolta differenziata: Benevento in testa tra le province

Benevento leader nella raccolta differenziata

Benevento si distingue come prima provincia campana per raccolta differenziata, con un tasso del 72,85%, accompagnato da un notevole tasso di riciclaggio del 53,85%. Durazzano è il comune più virtuoso con il 90,38%, seguito da Forchia, Cautano, Cusano Mutri e Colle Sannita. Tuttavia, alcuni comuni, come Ponte e Benevento città, mostrano valori più bassi, rispettivamente al 58,19% e al 64,92%.

Anche le altre province campane registrano progressi. Salerno raggiunge il 67,62%, Avellino il 62,27%, mentre Caserta e Napoli sono ancora sotto la media, con il 56,73% e il 51,48% rispettivamente. Napoli, pur restando ultima, segna un piccolo progresso con un incremento dello 0,84%.

Prospettive future

In totale, nel 2023 la Campania ha raccolto circa 2,59 miliardi di chilogrammi di rifiuti differenziati, pari a circa 463 kg per abitante. Il presidente dell’ORGR, Enzo De Luca, ha espresso soddisfazione per i risultati e ha ribadito l’impegno per il 2024 di rafforzare questi progressi. La Campania mostra così un graduale allineamento agli standard di sostenibilità, con una gestione dei rifiuti che risponde sempre meglio alle sfide ambientali.