Crollo a Torre del Greco, chiusa via Piscopia. La paura dei residenti

Per prevenire ulteriori crolli, il sindaco Luigi Mennella ha disposto la chiusura temporanea di via Piscopia

Forte preoccupazione a Torre del Greco, dove un nuovo crollo ha interessato il centro storico.

Come riporta Metropolis Web, poco prima di mezzanotte detriti e pietre sono caduti dal solaio di copertura e dalla facciata di un vecchio edificio in via Piscopia, tra piazza Luigi Palomba e via Roma, la frequentata strada dello shopping. Fortunatamente, il crollo non ha causato feriti, poiché a quell’ora la zona era quasi deserta.

Allertati dai residenti, i vigili del fuoco e la polizia municipale sono intervenuti rapidamente per mettere in sicurezza l’area. Per prevenire ulteriori crolli, il sindaco Luigi Mennella ha disposto la chiusura temporanea di via Piscopia, in attesa dei necessari lavori di consolidamento e rimozione dei pericoli per la sicurezza pubblica e privata.