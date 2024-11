Instabilità e cielo nuvoloso: il meteo nel Week-End dell’Agro Nocerino

Nell’Agro Nocerino, il weekend tra l’8 e il 10 novembre 2024 sarà caratterizzato da un clima variabile, con cieli parzialmente nuvolosi e alcune schiarite. Durante il giorno il tempo rimarrà in gran parte asciutto, ma durante la notte potrebbero verificarsi brevi precipitazioni. Le temperature saranno miti per la stagione, con massime che toccheranno i 22°C e minime intorno ai 16°C, ideali per godersi le giornate autunnali senza freddo eccessivo.

I venti soffieranno in modo leggero da est-nordest, rimanendo costanti per gran parte della giornata, e non ci saranno particolari allerte meteorologiche. L’anticiclone che aveva portato calde giornate estive negli ultimi giorni sta gradualmente lasciando la zona, aprendo a un lieve peggioramento del tempo con schiarite sparse, in particolare sul finire del weekend. Sul litorale e nelle aree collinari, il cielo potrebbe essere nuvoloso al mattino, ma le piogge saranno deboli e tenderanno ad attenuarsi nel pomeriggio. Sulle pianure e nelle aree interne dell’Appennino, le nuvole si dissolveranno gradualmente, portando ampie schiarite verso sera.

3B Meteo