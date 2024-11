Interruzione idrica 11 novembre ad Angri, Corbara, S.Egidio, Nocera e Pagani: ecco le zone interessate

L’azienda idrica Gori comunica che, per consentire la riparazione di una perdita idrica sulla condotta adduttrice gestita dalla società Ausino in via delle Cartiere, nel comune di Acerno, sarà necessario sospendere temporaneamente l’erogazione dell’acqua in diverse aree di alcuni comuni della provincia di Salerno. Questa interruzione permetterà di intervenire sulla condotta e migliorare la rete idrica per una maggiore efficienza e sicurezza.

L’intervento richiederà la sospensione dell’erogazione idrica per una durata complessiva di 17 ore, a partire dalle ore 8:00 di lunedì 11 novembre e fino alle ore 1:00 di martedì 12 novembre. Al termine dei lavori, il servizio sarà ripristinato, sebbene possano verificarsi fenomeni temporanei di torbidità dell’acqua. In questo caso, si consiglia ai cittadini di far scorrere l’acqua dai rubinetti per qualche minuto.

Località e Strade Coinvolte

Ad Angri le vie interessate saranno via Casalanario, via Cimitero Vecchio, via Cupa Mastrogennaro, via Cuparella, via Ponte Aiello e traverse.

Servizio idrico sostitutivo: fontanina presso via Alveo S. Alfonso n°6, antistante campo di calcetto. A Corbara le vie interessate: località Casamola, via Casa Mola, via Monacelle e traverse. Servizio idrico sostitutivo: autobotte in via Pulcinella, area parcheggio Proloco (nel comune di Sant’Egidio del Monte Albino).

A Nocera Superiore le vie interessate: via Casa Milite, via Nazionale e traverse.

Servizio idrico sostitutivo: autobotte in via Nazionale Camerelle. A Pagani le Vie interessate: via Amalfitana e traverse. Non è previsto un servizio idrico sostitutivo specifico in questa zona.

A Sant’Egidio del Monte Albino le Vie interessate: Piazza Giovan Battista Ferraioli, Piazza Martiri di Nassirya, Piazza Municipio, Viale della Pace e traverse.

Servizio idrico sostitutivo: autobotte in via Pulcinella, area parcheggio Proloco.

Indicazioni per i Cittadini

Alla ripresa del servizio, è possibile che l’acqua presenti una leggera torbidità, che sarà risolvibile lasciando scorrere l’acqua per alcuni minuti. Gli aggiornamenti saranno disponibili nella sezione “Avvisi all’Utenza” sul sito goriacqua.com e tramite il numero verde 800-218270, attivo 24 ore su 24.

Per limitare i disagi, oltre alla comunicazione online, sono state predisposte locandine informative e avvisi sonori nelle località interessate. Gori si scusa con la cittadinanza per i disagi arrecati, pur non essendo responsabile diretta del guasto.