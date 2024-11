Pagani, le denunce di Giorgio: dall’Aspa alla Sam. Macigni sulle spalle dei cittadini

La partecipata Aspa, Società Pagani Servizi, l’Azienda Speciale Sam, passano tutte nel mirino di Alfonso Giorgio partendo dalla querela del 20 novembre 2020 fino all’ultima del 31 luglio del 2024. “La Sam, evidenzia Giorgio, ha inglobato società fallimentari, ovvio che il destino della Sam fosse già segnato, eppure ha trovato la complicità di tutta l’amministrazione”. I destinatari delle querele di Giorgio sono la Corte dei Conti di Napoli, l’Anac di Roma e il procuratore capo della procura di Nocera Inferiore. Queste le parole di Giorgio per la prima querela del 20 novembre 2020: “Il primo consiglio comunale si è insediato con molte anomalie e violazioni di Leggi del Tuel. La prima violazione è quella dell’articolo 41 del Tuel, non vorrei fosse stata di proposito, visto che è passata sotto silenzio anche con l’insediamento del Gambino. Un consigliere comunale si è dimesso per essere stato nominato assessore senza presenziare il primo consiglio comunale dove si stabilisce, quali debbano essere i consiglieri comunali presenti e cioè solo gli eletti ufficialmente dalla commissione elettorale così come sancito dall’articolo 41 del Tuel. Sempre per Legge, solo al successivo consiglio comunale e con l’obbligo di inserire all’ordine del giorno la “surroga di consigliere comunale” si poteva procedere alla sostituzione. Palese anche la violazione dell’articolo 68 del Tuel “perdita delle condizioni di eleggibilità e incompatibilità”, che maggioranza e opposizione non hanno né accennato e nemmeno introdotto al primo consiglio comunale, pur sapendo che nei banchi dell’assise comunale ci fossero consiglieri con sentenze definitive emesse dalla Corte dei Conti, i quali anche in sede di candidatura avranno taciuto sulle loro condizioni. Sempre restando in tema di violazioni, l’ultimo consiglio comunale anno 2019, prima dello scioglimento per commissariamento, maggioranza e opposizione hanno votato all’unanimità la proroga dei servizi alla partecipata comunale Pagani Servizi. Quest’atto viene fatto in spregio alla documentazione pervenuta al Comune di Pagani da parte della Corte dei Conti, che le 3 partecipate comunali sono un cancro mangia soldi per l’ente Comune”.

Nella delibera del consiglio comunale in data 12 novembre 2021, si parla dello scioglimento della società Pagani Servizi, “di dare – continua il documento – mandato al sindaco affinché: richieda all’organo amministrativo della Società la convocazione dell’Assemblea Straordinaria mediante l’inserimento all’ordine del giorno dei lavori della deliberazione di scioglimento della società, contestuale messa in liquidazione e nomina del liquidatore, al quale il sindaco assegnerà compiti inerenti alla procedura di liquidazione nonché ogni potere utile a tutelare i diversi interessi coinvolti per il tempo strettamente necessario alla liquidazione stessa; proceda in assemblea alla nomina del liquidatore; a tal fine, suggerisca che l’incarico non abbia una dura superiore a 24 mesi; che il compenso del liquidatore venga determinato secondo quelle che sono le disposizioni normative vigenti; si proceda alla scelta previa verifica delle competenze tecniche e professionali della persona individuata; nella suddetta Assemblea esprima il proprio voto secondo quanto deliberato con il presente atto. Dopo di tanto il Presidente mette in votazione l’immediata esecutività dell’atto de quo”. Segue la querela di Giorgio del 20 novembre 2021, “un consigliere comunale si è dimesso per essere stato nominato assessore senza presenziare al primo consiglio comunale, dove si stabilisce quali debbano essere i consiglieri comunali presenti, cioè solo gli eletti ufficialmente dalla commissione elettorale così come sancito dall’articolo 41 del Tuel. Per Legge, solo al successivo consiglio comunale e con l’obbligo di inserire all’ordine del giorno la “surroga di consigliere comunale” si poteva procedere alla sostituzione. Palese anche la violazione dell’articolo 68 del Tuel “Perdita delle condizioni di eleggibilità e candidabilità”, che maggioranza e opposizione non hanno né accennato e nemmeno introdotto al primo consiglio comunale, pur sapendo che nei banchi dell’assise comunale ci fossero consiglieri con sentenze definitive emesse dalla Corte dei Conti, i quali anche in sede di candidatura avranno taciuto sulle loro condizioni. Sempre restando in tema di violazioni, l’ultimo consiglio comunale anno 2019, prima dello scioglimento per commissariamento, maggioranza e opposizione hanno votato all’unanimità la proroga dei servizi alla partecipata comunale Pagani Servizi. Quest’atto viene fatto in spregio alla documentazione pervenuta al Comune di Pagani da parte della Corte dei Conti, che le 3 partecipate comunali sono un cancro, mangia soldi e fallimento dell’Ente Comune”.

Continua la denuncia del 14 gennaio 2021, “nuovo affidamento con proroga dei servizi alla partecipata comunale Pagani Servizi, con delibera di giunta numero 40 del 2020 e determina generale numero 936 del 2020. Ovviamente si sottolinea e si specifica che il Presidente della società partecipata ha subito condanne definitive per danni erariali della Corte dei Conti e continua a ricoprire il ruolo senza che nessuno gli contesta tali condanne”. Querela del 6 aprile 2021, “Ho richiesto al direttore della Pagani Ambiente società partecipata del Comune di Pagani, l’accesso agli atti con eventuali estrazioni di copie dei seguenti documenti in elenco: entrate (rimesse mensili del Comune di Pagani) per pagamenti dipendenti e funzionamento della società; uscite (con le relative rimesse mensili del Comune di Pagani) che permettono di pagare i dipendenti e il funzionamento della società; affidamenti, gare o bandi che hanno stipulato con ditte o cooperative. Costo complessivo del servizio di raccolta, smaltimento e spazzamento. Costo complessivo dei mezzi a noleggio; costi complessivi delle riparazioni dei mezzi. Ad oggi, il direttore della Pagani Ambiente società partecipata del Comune di Pagani, ha scelto di ignorare la mia istanza protocollata il 3 marzo 2021 e di adottare la linea di non rispondere nonostante le norme vigenti sulla trasparenza lo obbligano”. La sentenza del tribunale. Sentenza numero 16 del tribunale di Nocera Inferiore sezione fallimentare, del 27 febbraio 2024. Dichiara l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Pagani servizi Srl in liquidazione”. Nella delibera numero 8 del consiglio comunale in data 30 maggio 2024, i consiglieri comunali presenti, votano all’unanimità la “proroga tecnica” del contratto “Ciclo integrato gestione dei rifiui”, si legge nel documento: “Presenti 19 consiglieri, assenti 6 consiglieri: Bottone, Cascone, La Femina, D’Amato, De Martino, Rinaldo. Con voti unanimi favorevoli, di disporre, pertanto, la “proroga tecnica” del contratto “Ciclo Integrato gestione dei rifiuti” in essere con l’Azienda speciale SAM, agli stessi patti e condizioni di quelli in vigore, per il tempo strettamente necessario a consentire all’EDA l’espletamento delle procedure di gara e comunque non oltre il 31 dicembre 2024”. L’ultima denuncia di Giorgio, “eposto denuncia 31 ottobre 2024. In virtù della sentenza emessa dal tribunale di Nocera Inferiore sezione fallimentare, si può ritenere che questa società partecipata a intero capitale pubblico del Comune di Pagani ha fatto di tutto negli anni, al di fuori di quanto stabilisce e prevede la legge per il loro operare. Dalla sentenza in premessa si evidenzia che i debiti accumulati sono tanti e a pagarli sono i cittadini. Tutto quanto sopra riportato e descritto, la Pagani Servizi Srl nasce dalla costola della società partecipata Aspa, anch’essa indebitatasi nel tempo e successivamente inglobata nella nuova società denominata Sam, nata con la nuova amministrazione guidata da De Prisco. Quello che si fa rilevare agli organi di indirizzo, che le società a pieno capitale pubblico devono esercitare il loro operato con le regole della pubblica amministrazione, cosa che è stata sistematicamente non rispettata e disattesa dai vari amministratori succedutisi negli anni, con la complicità della politica e dei responsabili degli uffici comunali preposti. Ad oggi, si riscontra dagli atti ufficiali che la Sam abbia accumulato circa 2 milioni di euro di debiti provocati per i numerosi affidamenti diretti fatti alle cooperative succedutesi negli anni, oltre ai continui appalti e proroghe avvenute sotto la gestione Aspa e dopo con la partecipata Sam, tutto avveniva in assenza di una relativa copertura finanziaria con un incremento del debito accumulato e producendo sicuramente danni erariali al Comune di Pagani.