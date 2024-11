18enne ferito alla testa da un colpo di pistola, ancora violenza nel napoletano

Napoli, sparatoria in via dei Tribunali: grave un 18enne incensurato

Ancora una tragedia nella notte nel centro storico di Napoli. Un ragazzo di 18 anni è stato ferito alla testa da colpi di arma da fuoco in via dei Tribunali, nelle prime ore dell’alba. Secondo una prima ricostruzione della Polizia di Stato, il giovane, incensurato, è stato colpito intorno alle 5 e trasportato in gravi condizioni all’ospedale Vecchio Pellegrini, dove è ora ricoverato in pericolo di vita.

La dinamica e le indagini della Squadra Mobile

La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di ricostruzione da parte della Squadra Mobile di Napoli, che sta indagando su quanto accaduto. Intanto, decine di parenti e amici del ragazzo si sono radunati all’esterno del nosocomio, in apprensione per le sue condizioni. La sparatoria ha suscitato preoccupazione e sgomento tra i residenti della zona.

Fonte ANSA