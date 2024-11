Blitz Pagani. Il testo delle ordinanze cautelari spiega chi è “l’ingegnere capo”

Il tribunale di Salerno, l’ufficio del giudice delle indagini preliminari, ha realizzato il testo applicativo delle ordinanze cautelari all’interno del quale sono descritti tutti gli avvicendamenti che vedono come protagonista .A.M., “l’ingegnere capo”. Questi è membro del clan Fezza- De Vivo, responsabile dell’azienda Pe.De.Ma legata al consorzio Effe Group. A.M. è ambizioso, vuole diventare direttore della Società Aspa, garantendogli maggior libertà di movimento. Il momento adatto è con le elezioni comunali del 20 e 21 settembre 2020, supporta 2 candidati al consiglio comunale, minaccia i suoi dipendenti perché devono votarli, in quanto i 2 candidati, in caso di vittoria del proprio candidato sindaco, lo avrebbero supportato alla sua nomina di direttore della Società Aspa. Tuttavia viene eletto come sindaco Raffaele Maria De Prisco. Segue il periodo pandemico da Sars-CoV-2, come in ogni momento di difficoltà, la criminalità organizzata ci sguazza, si ricorda il periodo post-terremoto dell’ ’80. Dunque, A.M. vuole far inserire PE.De.Ma per la sanificazione delle strade, prova a dialogare con l’assessore P.S. affinché possa fungere da ponte con G.S. del settore avvocatura per ottenere l’incarico di sanificare “gli uffici e i veicoli pubblici”.

G.S. realizza una determina fasulla, Pe.De.Ma svolge l’attività di sanificazione. Ottenuto “il primo incarico” con la nuova amministrazione, A.M. vuole prendersi l’appalto per lo spazzamento, qui deve entrare in contatto con la Società Aspa. A.M. dialoga con altri 2 soggetti: A.G. direttore della Società Aspa e B.T. ingegnere capo del Comune di Pagani (alta carica come funzionario) per arrivare al sindaco e ottenere l’incarico. “Nel capo 3” viene precisato che al sindaco “non sussistono gravi indizi di colpevolezza”, la stessa cosa dicasi per l’assessore P.S.. Il sindaco si sarebbe espresso nei riguardi di A.M. solo nel contesto politico, manifestandogli scarsa attenzione perché durante le elezioni locali non si sarebbe schierato con lui. Tuttavia, grazie all’intermediazione di A.G. e B.T., Pe.De.Ma ottiene l’incarico. Per garantirsi l’appalto, “l’ingegnere capo” ha delle soffiate dal direttore generale A.G., di acquistare un veicolo spazzatrice, che poi Pe.De.Ma noleggerà, per garantirsi l’appalto. A.M. acquista un veicolo “obsoleto e mal funzionante”, per usare le parole dell’ Amministratore Unico della Sam M.C..

Pe.De.Ma non è adeguata per questo tipo di lavoro, durante la gara d’appalto viene esclusa anche la ditta Multiservice Group proprio per favorire il soggetto Pe.De.Ma. Il prossimo obiettivo di M. è sanificare le strade, dialoga nuovamente col direttore della società Aspa A.G. e con B.T. ingegnere capo del Comune con il quale intesserà un ottimo rapporto di collaborazione. A.M. riesce ad arrivare a un affarone: Pe.De.Ma ottiene 96euro l’ora. A.M., che si muove coi suoi compagni P.B. e D.C.C.. legati a Pe.De.Ma, pensa di risparmiare usando solo l’acqua, piuttosto che utilizzare anche l’agente disinfettante. Per cui, durante il periodo pandemico, che ha causato svariate vittime, la società ben pagata utilizza solo l’acqua per le strade. Visto l’armonico rapporto intessuto tra A.M. e B.T., il primo chiede al secondo di fungere da mezzo per ottenere l’incarico per la gestione del cimitero. Anche questa volta, B.T. fa il suo dovere, in cambio ottiene da A.M. l’assunzione prima del figlio e poi anche della nuora in Pe.De.Ma. I due passano subitamente da un rapporto di lavoro a tempo determinato a tempo indeterminato con Pe.De.Ma, in particolare al cimitero. A.M. lamenta la scarsa attenzione per V.T. e la fidanzata A.B. nell’ambito lavorativo, tuttavia, citando le parole del testo delle ordinanze cautelari, “guadagnano 4000mila euro”. Questa cifra, sulla base del racconto di A.M., si mostra come macigno da portare sulle spalle per Pe.De.Ma.. Pe.De.Ma infine si impegna nell’acquisto di un lotto nel cimitero per il signor D.F.M, grazie all’aiuto di A.M. e del suo amico S.T.. Il signor D.F.M ottiene, prima degli altri che lo precedevano, il lotto di terra per la cappella gentilizia nell’area nuova del cimitero. “L’ingegnere capo” A.M., in pratica viene citato quasi in tutti i capi di accusa, dopo di lui c’è il vero ingegnere capo B.T..