Lavori di manutenzione Gori, sospensione idrica in diversi comuni. Ecco quali

Gori S.p.A. ha annunciato una sospensione programmata della fornitura idrica in alcune aree dei comuni di Angri, Bracigliano, Corbara, Nocera Superiore, Pagani e Sant’Egidio del Monte Albino. La sospensione, necessaria per la riparazione di una perdita idrica sulla condotta adduttrice integrativa situata in via delle Cartiere ad Acerno, è prevista dalle ore 8:00 di lunedì 11 novembre 2024 fino alle ore 1:00 di martedì 12 novembre, con una durata totale di circa 17 ore.

Comuni e località Interessate:

Angri: zone come via Casalanario e via Cimitero Vecchio saranno servite da una batteria di fontanine in via Alveo S. Alfonso n°6.

Bracigliano: diverse traverse, tra cui via Diaz, avranno a disposizione un’autobotte nel piazzale comunale di via Donnarumma.

Corbara: località Casamola, con servizio idrico sostitutivo presso via Pulcinella, nel parcheggio Proloco di Sant’Egidio del Monte Albino.

Nocera Superiore: via Casa Milite e via Nazionale saranno servite da un’autobotte in via Nazionale Camerelle.

Pagani: via Amalfitana e relative traverse.

Sant’Egidio del Monte Albino: diverse vie e piazze avranno un’autobotte disponibile in via Pulcinella, area parcheggio Proloco.

Alla riapertura del flusso, potrebbero verificarsi fenomeni di torbidità transitori. Gli utenti sono invitati a far scorrere l’acqua per alcuni minuti prima dell’utilizzo. Eventuali aggiornamenti saranno disponibili sul sito ufficiale di Gori (www.goriacqua.com) o al numero verde 800-218270.