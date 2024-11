Spacciatore senza patente arrestato dopo un inseguimento a Salerno

L’inseguimento si concludeva in questa via Carnelutti, ove, poco prima di arrestare la marcia, il giovane tentava di disfarsi dello stupefacente sopraindicato, gettandolo dal finestrino.

Nella mattinata di ieri 8 novembre, personale della Squadra Mobile della Questura di Salerno ha tratto in arresto in flagranza un giovane, residente nel Comune di Pontecagnano-Faiano, per i reati di detenzione ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale, in quanto trovato in possesso, all’esito di un controllo d’iniziativa, di sostanza stupefacente di diverso tipo (cocaina, crack ed eroina) racchiusa in 37 involucri.

Il pusher, classe 2004, in particolare, a bordo di un’autovettura DS3, non ottemperando all’alt di una pattuglia di questa Squadra Mobile, si poneva in fuga a velocità elevata nelle strade del quartiere cittadino Europa, cagionando concreto pericolo per la l’incolumità propria e degli operatori di pg, nonché per la sicurezza degli utenti della strada e dei pedoni.

L’inseguimento si concludeva in questa via Carnelutti, ove, poco prima di arrestare la marcia, il giovane tentava di disfarsi dello stupefacente sopraindicato, gettandolo dal finestrino.

Da immediati approfondimenti è emerso che il soggetto circolava sprovvisto di patente in quanto mai conseguita e, pertanto, veniva sanzionato amministrativamente per violazione delle disposizioni del codice della strada. Inoltre, il predetto veniva trovato in possesso di 3 telefoni telefoni cellulare, due dei quali dedicati alla pubblicizzazione dell’attività illecita ai suoi acquirenti abituali, attraverso comuni applicazioni di messaggistica.

Il medesimo è stato, altresì, deferito per il reato di danneggiamento aggravato, atteso che, nel corso della sua fuga spericolata, a causa dei cambi repentini di direzione e di brusche ed improvvise frenate, il suo veicolo veniva a contatto diverse volte con l’autovettura condotta dagli agenti, danneggiandola nella parte anteriore.