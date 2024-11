Al via la 10ª edizione del Campionato Mondiale Pizza DOC a Capaccio Paestum

Capaccio Paestum – Dal 12 al 14 novembre 2024, NEXT – Nuova Esposizione Ex Tabacchificio ospiterà la decima edizione del Campionato Mondiale Pizza DOC. Quest’anno la competizione torna con un programma ricco di eventi e una giuria nascosta, con concorrenti da tutto il mondo pronti a sfidarsi in oltre 15 categorie, dalla classica Margherita alla Pinsa Romana, fino a specialità come la Pizza Fritta e la Pizza senza Glutine.

Le novità della decima edizione

Tra le novità, la categoria Pizza DOC Lovers, dedicata agli amatori e agli appassionati della pizza fatta in casa, con votazioni aperte al pubblico. Non mancheranno i DOC Talk, incontri di approfondimento sul mondo della pizza, e attività per i più piccoli con il Pizza DOC Baby.

Con oltre 10 forni e un’ampia area espositiva dedicata al settore food, il Campionato Mondiale Pizza DOC sarà anche una fiera internazionale per aziende e professionisti del settore.

L’ingresso è gratuito per i visitatori, che potranno registrarsi online attraverso il form sul sito ufficiale.