Angri-Brindisi 2-1: Petricciuolo e Puca rilanciano i doriani

L’Angri di mister Scorsini trova 3 punti fondamentali contro un Brindisi mai domo. La vittoria targata Petricciuolo e Puca ha permesso ai doriani di salire a quota 13 punti in classifica.

Angri-Brindisi 2-1: la cronaca

Al “Pasquale Novi” di Angri ci provano dopo pochi minuti gli ospiti con un tiro da fuori di Mokulu, che esce però a lato.

Partita con poche emozioni, e alla mezz’ora di gioco il Brindisi prova ad impensierire la retroguardia difensiva grigiorossa sull’out di destra, ma un attento Ciriello sventa la minaccia.

E qualche minuto più tardi arriva il vantaggio dell’Angri, con un’azione in contropiede, Tandara entra in area di rigore, sterza e palla che arriva sul piede di Petricciuolo, che spiazza Milan e insacca in rete.

Nemmeno il tempo di festeggiare, e il Brindisi riesce subito a trovare il goal del pareggio con il capitano Marcheggiani che si fa trovare al posto giusto e deposita la palla in rete, risultato dunque sull’1-1.

Brindisi che sfiora anche il vantaggio qualche istante più tardi, colpendo un palo da fuori area.

La prima frazione di gioco termina dopo 5 minuti di recupero.

Comincia il secondo tempo e i grigiorossi sono subito aggressivi, a provarci dalla distanza è Spunticcia, che lascia partire un ottimo destro che si spegne di poco alto sopra la traversa.

Al minuto 64 l’Angri passa nuovamente in vantaggio, su calcio piazzato battuto da Vogiatzis si fa trovare pronto Puca che insacca in rete, non può nulla Milan.

Grigiorossi che continuano a spingere, e sfiorano il tris con Tandara che servito da Rondinella non riesce a spingerla in rete, grazie ad un prodigioso intervento di Milan.

La partita termina dopo 5 minuti di recupero, con il risultato finale di 2-1 per l’Angri.

Angri-Brindisi 2-1: il tabellino

ANGRI : Viscovo, Ciriello, Puca, Tandara, Lombardo (58′ Rosolino), Vogiatzis (92′ De Caro), Emmanouil, Kljajic (94′ Severino), Rondinella, Spunticcia, Petricciuolo (58′ Gaeta). A disposizione: Borrelli, Sepe, Pappalardo, Feito, Marasco. ALL: Marco Scorsini

BRINDISI: Milan, De Pace, Mokulu, Ricci (71′ Lucchese), Vazquez, Nunzella, Rana (89′ Taormina), Marcheggiani (61′ Dellino), Viti (27′ Tangorre), Bottalico, Di Francesco (84′ Barone). A disposizione: Mataloni, Conti, Canale, Tirelli. ALL: Nicola Ragno

MARCATORI : Petricciuolo (A), Marcheggiani (B), Puca (A)

RECUPERO : 5′ PT, 5′ ST

ANGOLI : 3-5

AMMONITI : Ricci (B), Puca (A), Tangorre (B)

ARBITRO : Edoardo Panici

1º ASSISTENTE : Domenico Damato

2º ASSISTENTE : Andrea Zanichelli