Calcio, Serie A. Inter-Napoli alle 20:45: Probabili formazioni e dove vederla in TV

Il Napoli di Antonio Conte si prepara ad affrontare l’Inter, attuale campione d’Italia, in una trasferta che si prospetta come una vera prova di forza per i partenopei. Dopo aver già battuto il Milan a San Siro, gli azzurri devono ora dimostrare di saper mantenere il primo posto, messo in discussione dal pesante k.o. subito contro l’Atalanta nella scorsa giornata. Questo risultato ha permesso ai nerazzurri di avvicinarsi, riducendo il distacco a un solo punto dopo la vittoria per 1-0 sul Venezia, conquistata anche grazie a un gol annullato nel recupero agli avversari. La partita si preannuncia quindi come un’anticipazione di quella che potrebbe essere una lotta Scudetto.

Statistiche

Il Napoli ha prevalso solo una volta negli ultimi dieci scontri in Serie A contro l’Inter, con un 3-1 festeggiato a maggio 2023 nello stadio Maradona durante la vittoria dello Scudetto. Gli azzurri vantano attualmente una difesa solida, senza subire reti nelle ultime quattro trasferte. Dall’altro lato, la squadra di Inzaghi ha segnato nelle ultime 28 partite giocate in casa. Tra i protagonisti attesi, Romelu Lukaku torna da ex a San Siro per la seconda volta, mentre Lautaro Martinez cerca di rompere il digiuno di gol contro il Napoli, avendo segnato una sola rete ai partenopei nelle ultime otto partite.

Le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. Allenatore: Antonio Conte

Dove vedere il match

La sfida di stasera tra i nerazzurri e la squadra di Conte sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN, con collegamento a partire dalle 20:30.