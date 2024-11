Dopo il blitz a Pagani e la prossima chiusura della Sam, parla Merolla: “I  dipendenti non parteciperanno all’elezione farsa”

Aria pesante anche nell’azienda speciale Sam. Questa, si citano le parole di Domenico Merolla, “verte in uno stato di abbandono, senza una guida tecnica/amministrativa con il destino ormai segnato per volontà del Comune/Socio”. Proprio sulla base di questa premessa, Merolla informa che i dipendenti non parteciperanno alle elezioni per il rinnovo della Rsu ed Rlssa del 3 e 4 dicembre. “Le elezioni, spiega Merolla, sono una cosa seria, tenerle alla Sam sarebbero solo una farsa atteso che a breve “chiuderà”. Il Comune ha bandito nuova gara con un piano industriale che tiene di fatto fuori 18 famiglie di Lavoratori ancora inspiegabilmente precari ed 1 unità che da oltre 2 anni è stabilmente impegnata nei servizi ambientali. Che senso ha fare le elezioni in un società che sta chiudendo, con mezzi da rottamare, Lavoratori costretti a comprarsi finanche i guanti ed altri che ancora sono in servizio alla veneranda età di 70 anni e con ferie arretrate che varranno più del Tfr? Quanto sopra è solo parte di nostre formali comunicazioni/denunce sempre cadute nel vuoto per l’inerzia del Socio, solo con la Direzione Generale affidata al dottor Ettore De Vivo si stava cambiando “aria”, ma si sa come è andata a finire” conclude Merolla.

Marco Visconti