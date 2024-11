Le 3 sirene alla mostra evento “Resonare Serenis” del maestro Domenico Sepe. Parla l’artista  

Il progetto è nato in collaborazione con IsArt, Oracola Studio e MixComunication. La sinergia tra il maestro Sepe e queste nuove realtà hanno permesso di creare un evento innovativo che proietta le mostre d’arte in una chiave moderna. Partenope, Ligea e Leucosia arrivano all’Agorà Morelli di Napoli, luogo ameno, a tratti mistico, dove le sirene trovano riparo nei loro rispettivi stati. L’abilità del maestro Domenico Sepe è di immedesimarsi nei soggetti, dare autenticità nei gesti, riscoprirli in chiave contemporanea. Dunque, l’ambiente austero degli enormi massi di tufo entrano in simbiosi con la materia, la scultura.

I visitatori, molti dei quali provenienti da ambienti importanti nel campo giornalistico, culturale, artistico e imprenditoriale, hanno preso parte alla mostra in qualità di protagonisti, come novelli esploratori “ri-scoprono” queste sculture, come se fossero state sempre lì. In totale le statue, seppur all’apparenza possano sembrare numericamente 8, in realtà ne sono 7, numero vicino all’artista, perché c’è una sirena grande (Partenope), divisa in 2 parti, che domina sulle altre.

Napoli dunque viene raccontata tramite le sculture creando un dialogo continuo tra passato e futuro. Sepe potrebbe fermarsi in questo racconto profondo della sua Napoli, ma aggiunge, e qui c’è la bellezza dell’arte, un dialogo con la moda attraverso una sfilata, curata da Oracola Studio. La chiosa finale del genio artistico di Sepe è stato l’abito realizzato in collaborazione con Anna Arrichiello.

Intervista all’artista Domenico Sepe

Maestro, parliamo della sua arte: perché ha scelto 8 sculture? Il numero è stato selezionato casualmente?

“In realtà il numero preciso sarebbe 7 che è il mio numero. È vero, quello che vediamo sul palco sono 2 sculture, quindi è corretto dire 8, ma ci sono 2 sculture concepite come un’unica opera, vuole raccontare questa fantastica armonia che si è creata col ritrovamento archeologico, quindi con la bellezza ritrovata, una Partenope che si ritrova nel nostro tempo attraverso un’opera, tra l’altro, realizzata con materiali contemporanei che sono il poliuretano e la resina. Accanto c’è anche la sirena fatta in alluminio, materiale moderno, un’altra in bronzo, un materiale antico caratterizzato da una patina come se fosse un ritrovamento”.

Perché ha scelto di esporre le opere d’arte in questo luogo?

“È un contesto che mi consente di esporre questa sirena molto particolare, la sua superficie si sposa perfettamente con quella di questo tufo meraviglioso, è quel materiale che si spinge va verso l’alto come la bellezza di Napoli”.

Perché queste sirene acquisiscono precise posizioni?

“In realtà sono 3 stati: dalla morte alla vita, trattasi di un richiamo forte a Napoli, dando una speranza a questa città che deve ritrovare la sua bellezza”.

Cos’è per lei Napoli?

“Napoli è la città che mi ha preso in braccio e mi porterà verso l’alto, Napoli è la scintilla che mi fa capire che viviamo in un luogo davvero unico al mondo, non solo per la bellezza. Questa città nello specifico è caratterizzata da diversi stati, questi stati ti spingono verso l’alto. Erri De Luca fa un racconto di questo concetto: per capire la gravità cade la mela dall’albero, ma per capire il concetto astrale: questa forza che trascina l’albero verso l’alto, è quasi incomprensibile, la città di Napoli è incomprensibile, ma è straordinariamente mistica e meravigliosa”.