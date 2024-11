Maxi Operazione Antimafia: tra Campania e Basilicata per droga e corruzione, sequestri per oltre 100.000 euro

Questa mattina all’alba, tra Sala Consilina e la provincia di Potenza, un centinaio tra carabinieri e finanzieri, supportati da un elicottero, hanno dato esecuzione a 23 ordinanze di custodia cautelare. Le misure, che includono carcere, arresti domiciliari, obbligo di firma e interdizione da ruoli direttivi in aziende, sono state emesse dal gip del Tribunale di Potenza su richiesta della Direzione distrettuale antimafia.

Secondo gli inquirenti, gli arrestati facevano parte di un’associazione a delinquere dedicata allo spaccio di droga, ma con legami anche con reati contro la pubblica amministrazione e il patrimonio. In particolare, un salernitano – che avrebbe continuato a coordinare le attività illecite anche dal carcere grazie alla collaborazione dei familiari – gestiva il traffico di hashish, con un sequestro complessivo di oltre due chili di stupefacenti.

Tra i risvolti emersi dall’indagine c’è la presunta corruzione di un agente della Polizia penitenziaria, all’epoca dei fatti in servizio presso il carcere di Potenza. In cambio di favori illeciti, l’agente avrebbe ricevuto beni e vantaggi in ambito carcerario.

Le operazioni dell'organizzazione non si limitavano allo spaccio: il gruppo avrebbe infatti creato aziende intestate a prestanome e realizzato diverse truffe aggravate ai danni dell'INPS, attraverso assunzioni fittizie, alcune delle quali riguardavano anche persone già detenute. Contestualmente agli arresti, è stato disposto il sequestro preventivo di beni per un valore di circa 100mila euro

