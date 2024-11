Nocera Inferiore. Carmine La Mura è stato rieletto presidente della sezione arbitri

La partecipazione al voto democratico, avuta luogo lo scorso 8 novembre, si è attestata al 76% degli aventi diritto al voto, percentuale altissima che denota la grande stima dei fischietti nocerini nei confronti dell’operato di Carmine La Mura. La Mura, presidente uscente in carica dal 2016, ha dalla sua una carriera arbitrale che lo ha visto arbitro nazionale per 8 stagioni sportive ed è osservatore arbitrale nazionale, oltre a diversi e importanti ruoli sezionali, da referente Informatico a vice presidente di sezione. È stato, per ben otto anni consecutivi, dirigente nazionale, in particolare componente del settore tecnico dell’Aia. Nel programma per il suo nuovo mandato, esposto agli associati nel corso dell’assemblea, ha ribadito l’importanza di curare la preparazione atletica degli arbitri, attraverso i poli atletici sezionali, come ha proposto di continuare ad organizzare riunioni tecniche anche itineranti, l’angolo tecnico del lunedì, le olimpiadi sul regolamento, i raduni e il progetto talent – mentor sezionale.

Tutti elementi questi indispensabili per una direzione di gara di qualità. Al pari ha evidenziato come non dovrà mancare l’attività di reclutamento e non dovranno altresì mancare i momenti associativi e ludici, come la partecipazione a memorial e manifestazioni, a maratone, a momenti di aggregazione e associazionismo, in continuità col suo precedente mandato. Il riconfermato presidente ha anche evidenziato l’importanza dei momenti di solidarietà come le donazioni per la raccolta Avis e Ail o in favore delle popolazioni colpite da calamità naturali. Al momento della proclamazione, il presidente La Mura ha voluto ringraziare gli associati per la grande partecipazione al voto democratico e tutti quelli, la quasi totalità, che lo hanno fortemente voluto ancora alla guida della Sezione. “Proseguo con rinnovato entusiasmo e tanta responsabilità questa avventura alla guida della Sezione di Nocera Inferiore, forte del vostro consenso. Tante saranno le attività da mettere in campo per garantire una crescita sempre maggiore del Gruppo e della Squadra prima ancora che dei singoli” queste le parole del riconfermato presidente Carmine La Mura.