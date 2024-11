Pagani. Parla Alfonso Giorgio, “manca il progetto esecutivo” per la scuola materna in Traversa Taurano

La dichiarazione dell’attivista Alfonso Giorgio

“Nella determina generale numero 1046 del 4 novembre 2024, si riporta che in data 22 aprile 2024 il gruppo di progettazione ha presentato il progetto definitivo; mentre quello esecutivo dove sta? Se questo progetto definitivo è stato consegnato solo il 22 aprile 2024, come è potuto accadere che i lavori sono iniziati il 30 novembre 2023, a pena della perdita del finanziamento del Pnrr? Solo oggi si scopre che manca il progetto esecutivo, che non si sa ancora quando verrà consegnato all’ente comune. Però la determina generale numero 551 del 16 giugno 2023, riporta che il progetto definitivo ed esecutivo doveva essere consegnato entro e non oltre 40 giorni come esplicitamente riportato. Inoltre sempre la determina generale numero 551, riporta che è stato vinto l’appalto dalla società Ieco Service Srls con miglior offerta e miglior tempo di esecuzione dei lavori; Io non vedo né la migliore offerta né la miglior esecuzione dei lavori. Nella Determina Generale numero 1046 del 4 novembre 2024, viene riportato che 2 tecnici interni alla stazione appaltante, meglio precisare 2 geometri, dovranno esaminare, verifica e validare il progetto definitivo. È possibile che 2 geometri nominati dal dirigente dell’ufficio lavori pubblici possano mai esaminare, verificare e validare un progetto definitivo per la costruzione di una nuova scuola senza avere le competenze nemmeno per redigerlo? Sulla vicenda in questione, il sindaco De Prisco ha sponsorizzato la nuova scuola materna come una grande opera faraonica che Pagani ne doveva andare fiera”.

Le determine

La determina generale 1095 del 27 dicembre 2022 indice l’appalto integrato per la realizzazione dei lavori di realizzazione della scuola Innovativa Materna IV in traversa Turano II per una spesa complessiva pari a euro 1.594.597,98; con la determinazione numero 586 del 20 luglio 2022, si provvedeva ad indire con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo , dando atto che la gara verrà espletata dalla Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Nocera Inferiore, Angri, Mercato San Severino e Castel San Giorgio. In esecuzione di detta determinazione in data 12 gennaio 2023 veniva avviata la gara a procedura aperta sulla piattaforma Cuc con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa col migliore rapporto qualità/prezzo. Dato atto che è scaduto il termine per la presentazione delle offerte, per cui occorre procedere alla nomina della commissione di gara, nella determina numero 375 del 14 aprile del 2023, sono precisati i 3 membri della commissione di gara per l’affidamento dei lavori. La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche. Determina generale 551 del 16 giugno 2024, intervento realizzazione scuola materna IV per un costo complessivo di euro 7.386.246,00 suddiviso nella maniera seguente: primo Lotto Scuola Elementare euro € 5.199.421,00 di cui euro per lavori € 3.900.459,00 ed euro € 1.298.962,00 per somme a disposizione; II Lotto Scuola Materna Elementare euro € 2.186.825,00 di cui euro 1.594.599,00 per lavori ed € 592.226,00 per somme a disposizione. Con delibera numero 46 del 16 giugno 2022 è stato aggiornato e integrato lo schema della programmazione triennale 2022-2024 prevedendo al punto 16 dell’annualità 2023 la realizzazione della scuola Innovativa Materna IV Comparto PEEP traversa Taurano da finanziare con fondi Miur nell’ambito del Pnrr. Con la determina numero 551 del 16 giugno 2023, l’operatore economico Ieco Service Srls si aggiudica l’appalto, ottenendo il punteggio 98,27 secondo l’offerta tecnica presentata con il ribasso del 6,85% sull’importo di dare atto che il costo complessivo dell’intervento pari ad € 2.186.825,00 è finanziato interamente mediante contributo pubblico con fondi pubblici Pnrr. Nella determina numero 163 del 20 febbraio 2024 viene modificata la costituzione ufficio direzione lavori. La determina numero 288 del 27 marzo 2024 informa che la Ieco Service Srls viene pagata dal Comune, settore lavori pubblici, con una cifra di €354.120,15 per “intervento realizzazione scuola materna”. Infine nella determina numero 1046 del 4 novembre 2024, c’è la costituzione ufficio di verifica del progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di realizzazione dell’edificio scuola materna in via Taurano, dunque sono nominati 2 geometri.