Scudo Anti-Pirateria in Italia, lotta al pezzotto: oscurati 32.000 siti in 8 Mesi

Lo “scudo anti-pezzotto” ha segnato una svolta nella lotta contro la pirateria digitale in Italia, con oltre 32.000 siti oscurati nei primi otto mesi di attività. Voluto dall’AgCom (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni), il sistema punta a fermare la trasmissione illegale di eventi sportivi entro i primi 30 minuti dall’inizio, proteggendo così i diritti di emittenti come DAZN e Sky.

La portata dell’iniziativa non ha precedenti e si avvale di un investimento imponente: oltre un milione di euro in risorse umane e 250.000 euro per software avanzati nel solo 2023.

Tecnologia e Investimenti per Fermare la Pirateria

L’efficacia dello scudo italiano non si discute: l’obiettivo è garantire che chi offre contenuti sportivi in Italia non sia danneggiato dalla pirateria. Questo approccio aggressivo e rapido nell’intervento ha portato l’Italia tra i paesi leader nella protezione dei diritti digitali. Eppure, il sistema di blocco non è esente da problemi.

Critiche dagli USA: il Caso di Google e Cloudflare

Da oltre oceano, giganti come Google, Cloudflare e alcune società di servizi VPN hanno espresso preoccupazioni, sottolineando i possibili “effetti collaterali” dello scudo.

A fine ottobre, la Internet Infrastructure Coalition ha inviato una lettera all’Ufficio per il commercio del governo statunitense (USTR), chiedendo un intervento contro quello che ritengono un possibile ostacolo al commercio internazionale.

La coalizione avverte che esiste il rischio di oscuramenti accidentali di siti legittimi, come dimostrato dal recente blocco di Google Drive in Italia.

Futuro dello Scudo: Proteggere i Diritti Senza Colpire i Servizi Legittimi

Le critiche pongono una domanda cruciale: fino a che punto è possibile contrastare la pirateria senza limitare l’accesso a servizi legali?

Le nuove norme italiane impongono infatti anche alle società di VPN di collaborare al rilevamento di contenuti pirata, una misura che potrebbe spingerle a ritirarsi dal mercato italiano per evitare conflitti con la loro missione aziendale.

Con la crescente pressione internazionale, il futuro dello scudo anti-pezzotto italiano potrebbe dipendere dall’abilità delle autorità di affinare il sistema e renderlo sempre più preciso, trovando un equilibrio tra la lotta alla pirateria e la tutela dell’accesso a contenuti legittimi.