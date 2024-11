Aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi: Ryanair inaugura una nuova rotta per Torino

L’aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi amplia le sue connessioni grazie alla nuova rotta per Torino, lanciata da Ryanair. Questo collegamento, parte del programma invernale 2024 presentato dalla compagnia low-cost a Torino, mira a rafforzare i legami tra Sud e Nord Italia.

Per lo scalo salernitano, l’apertura della rotta per Torino rappresenta un ulteriore passo avanti, migliorando i collegamenti con le principali città italiane e ampliando l’offerta di voli disponibili. Oltre a Torino, Ryanair include nel suo piano invernale altre destinazioni del Sud Italia, come Crotone e Reggio Calabria, offrendo più opzioni di viaggio per la stagione fredda. Questo operativo invernale è sostenuto dalla presenza di due aeromobili basati a Torino, un investimento di circa 200 milioni di dollari, che incrementa l’offerta di voli e favorisce l’occupazione locale, con oltre 1.800 posti di lavoro diretti e indiretti. Novità dell’operativo sono anche le maggiori frequenze su tratte molto richieste, come Barcellona, Bruxelles e Londra Stansted, a conferma dell’aumento della domanda da e per il capoluogo piemontese.

La scelta di includere Salerno tra le nuove destinazioni del network Ryanair evidenzia l’importanza crescente dell’aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi come hub strategico per il turismo in Campania, facilitando i collegamenti con Salerno, la Costiera Amalfitana e il Cilento. Questo nuovo collegamento con Torino sarà utile sia per i turisti del Nord Italia desiderosi di esplorare la Campania, sia per i residenti campani in viaggio verso il Piemonte per motivi di lavoro o svago.