Cinquanta Spirito Italiano tra i migliori 100 cocktail bar al mondo. Parlano i proprietari del locale  

La struttura, vera oasi di bellezza scaturita da un design originale con i suoi colori sgargianti, ottiene un importante traguardo arrivando al 92esimo posto nella classifica mondiale di “Top500 Bars”. Grande soddisfazione per Alfonso Califano e Natale Palmieri quali proprietari del noto locale situato a Pagani in via Aniello Califano, un tempo area complessa, ora luogo vivace dedicato alla movida. I due responsabili sono andati a Parigi per avere questa importantissima riconoscenza.

Intervista ai proprietari

Siete stati inseriti tra i migliori 100 cocktail bar al mondo, qual è stato il criterio di giudizio?

«Siamo stati inseriti in questa lista: top 500, il cui motto è “tutti le opinioni contano”. In pratica, hanno cercato di creare un sistema quanto più democratico, in cui un algoritmo analizza tutti i dati inerenti ai cocktail bar di un certo livello. Quindi tiene conto delle pubblicazioni sui giornali, sulle riviste di settore, dei premi vinti nelle varie nazioni, delle menzioni speciali che vengono ricevuti nei bar. Aggrega tutti questi dati in quella che è una classifica. Abbiamo ricevuto sicuramente delle visite al locale, gli addetti ai lavori hanno gustato i drink, hanno valutato lo stile di servizio e l’atmosfera».

Parlando di cocktail, quali sono le specialità di Cinquanta Spirito Italiano?

«Tra le specialità, c’è è il Tredicissimo, unico drink sul menù di Cinquanta fin dall’apaertura, 3 anni e mezzo è un ode al bar sport all’italiana che celebra il rito di giocare la schedina per il 13 al Totoocalcio la domenica mattina. Noi cambiamo annualmente la drink list, partendo dalle storie che il team vuole comunicare, quindi ha sempre un tema diverso, che viene trattato tramite i drink».

Commento a caldo, che esperienza provate di esserci in questo prestigioso encomio tutto parigino?

«Essere premiati come 92esimo bar al mondo, è una grande emozione, motivo di orgoglio, ci siamo impegnati tantissimo in questi anni, c’è un duro lavoro di squadra per raggiungere un obiettivo del genere. Siamo davvero entusiasti, non vediamo l’ora di festeggiare tutti insieme».

Dopo Parigi, a quale altra meta punterete?

«Grazie al Cinquanta, stiamo viaggiando tanto, abbiamo avuto la fortuna e opportunità di portare il nostro progetto e i nostri drink in giro per il mondo. Siamo stati ,tra gli altri luoghi, a Hong Kong, Singapore, New York, Parigi, Londra, Atene. Vogliamo continuare a viaggiare per esportare la nostra idea ma soprattutto per rimanere motivati e prendere ispirazioni dal settore che è in continua evoluzione. Il prossimo obiettivo dobbiamo ancora stabilirlo, intanto cerchiamo di crescere come gruppo, stiamo avviando 2 nuove attività che saranno nel mondo del beverage».