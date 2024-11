Da Pompei a Ragusa da solo per seguire la sua squadra: la storia di Italo

Italo, un tifoso del Pompei, ha dimostrato un amore incondizionato per la sua città e per i suoi colori

Un gesto che va oltre la semplice passione calcistica. Italo, un tifoso del Pompei, ha dimostrato un amore incondizionato per la sua città e per i suoi colori, compiendo un’impresa che merita di essere raccontata. Nonostante l’assenza dei suoi amici, non ha esitato a percorrere ben 1300 chilometri, andata e ritorno in auto, per assistere alla partita della sua squadra a Ragusa. Un viaggio estenuante, affrontato da solo, ma affrontato con il cuore pieno di entusiasmo. La sua presenza allo stadio, in un settore riservato ai tifosi ospiti, è stata un segnale chiaro di attaccamento alla maglia e alla comunità. Un esempio di come la passione sportiva possa superare ogni ostacolo e difficoltà.

Il comunicato della società

“I miei amici non riuscivano a venire, ma io non posso mai mancare”. Pompei-Ragusa andata e ritorno, in auto. Da solo. 1300 chilometri in un giorno. Oltre ogni ostacolo e difficoltà, Italo era nel settore ospiti a sostenere la città e la maglia. Per noi l’amore anche di un solo uomo vale tutto l’universo: grazie Italo, guerriero pompeiano.