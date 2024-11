Maximall Pompeii, apertura vicina: ecco tutti i negozi presenti

L’attesa sta per finire, il 28 novembre aprirà i battenti Maximall Pompeii, il più grande centro commerciale del Sud Italia. Questa nuova struttura, situata in una posizione strategica, non solo rivoluzionerà il panorama dello shopping nella zona, ma contribuirà anche a creare nuovi posti di lavoro e a valorizzare il territorio. All’interno del centro troveremo un’ampia varietà di negozi, da quelli di abbigliamento e accessori ai punti vendita di elettronica, passando per ristoranti e bar.

La lista ufficiale

Abbigliamento e Accessori:

Adidas; Alcott; Artigli; Barca; Berhska; Boss; Calvin Klein; Calzedonia; Campo Marzio; Carpisa; Cisalfa; Clayton; Coccinelle; Cotton&Silk; Deichmann; Dorabella; Due passi; Fiorella Rubino;

Foot Locker; Fracomina; Fratelli Ragusa; Geox; Guess; Guess Kids; Gutteridge; Harmont & Blaine; Harmont & Blaine Junior; Imperial; Intimissimi; Intimissimi Uomo; Jack & Jones;

Jaked; JD; Lefties; Levis’s; Mango; Marella; Mastro Geppetto; Max&Co; Mayoral; Melluso; Miriade; Motivi; New Balance; Nike; North Sails; Nuna Lie; Oltre; Original Marines; OVS; Parfois;

Patrizia Pepe; Piazza Italia; Piquadro; Pull & Bear; Rinascimento; Sartoriani; Scotland; Skechers; Snipes; Sorbino; Sottotono; Spada Roma; SSC Napoli; Stradivarius; Suite Benedict; Tezenis;

Tezenis Kids; The North Face; Timberland; Tommy Hilfiger; Triumph; U.S Polo Assn; Victoria’s Secret; Weekend Max Mara; Yamamay; Zara.

Alimentare: Caramelle &…; La Bottega del Tartufo; Milka.

Bellezza e Salute: AllScent; Bottega Verde; Capello Point; Douglas; Equivalenza; Grand Vision; Hairstudio’s; Idea Bellezza; Kiko Milano; L’Erbolario; Lama Optical; Nashi; Nyx; Rituals; Salmoiraghi e Viganò; Sephora; Toledo 72; VisionOttica; Wycon Cosmetics; Yves Rocher.

Case e Arredamento: Bialetti; Kasanova; La Maison; Re Sole.

Elettronica: Expert; Glo; La Casa de Las Carcasas; Qui Svapo; R-Store; Tim; Vodafone; Vorwerk; Wind Tre.

Cultura e Tempo Libero: Arcade; Bluespirit; D’Amante; Di Sarno Gioiellerie; Flying Tiger; Giovanni Raspini; Hamleys; Legami; Mondadori Bookstore; Pandora; Pink; Stroili; Swarowski; Thun.

Servizi: Kipoint; Ripara Phone; Tabacchi; Unicredit; Viaggia Quasi Gratis.

Ristoranti, Pizzerie e Bar: Alice pizza al taglio; Birdy’s Bakery; Caffè del professore; Caffè Kenon; Caffè Moreno; Caffè Toraldo; Caffè Vergnano; Casa Babbà; Casa Caldarelli; Chalet Ciro; Paninoteca da Gino; Doppio Malto; Fattorie Garofalo; Gate 20; Sorbillo; Him Ko; KFC; La Piadineria; La Pokeria; La Yogurteria; Mama Eat; Mascolo; Mc Donald’s; Mennella; Pizzeria Da Michele; Miscusi; O’ pazz; Peskando; Poke House; Signorvino; Starbucks; Toastiamo.