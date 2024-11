Salerno si prepara al Natale con “Panettone d’Artista”, eccellenze dolciarie italiane

Dal 30 novembre al 1° dicembre 2024, la Stazione Marittima di Salerno ospiterà la seconda edizione di “Panettone d’Artista”, un evento che celebra la tradizione del panettone artigianale italiano e mette in risalto le eccellenze dolciarie del Sud Italia. Organizzato da Erre Erre Eventi e supportato dalla Camera di Commercio di Salerno, questo appuntamento rappresenta una vetrina d’onore per maestri pasticcieri e produttori locali, con l’obiettivo di valorizzare la cultura gastronomica del territorio.

La conferenza stampa di presentazione è programmata per giovedì 21 novembre, con la partecipazione del giornalista Luciano Pignataro, che svelerà i dettagli e le novità dell’edizione di quest’anno. Sarà un’occasione per scoprire in anteprima i protagonisti e le iniziative che comporranno il ricco programma dell’evento.

Un’esperienza tra tradizione e innovazione

Il percorso all’interno della Stazione Marittima sarà arricchito da suggestive installazioni natalizie curate dal centro commerciale Siniscalchi, trasformando l’evento in un vero e proprio spettacolo di luci e colori. Gli appassionati potranno esplorare diversi stand di espositori e assaporare panettoni artigianali in abbinamento a prelibatezze come vino, birra e sigaro Toscano, con masterclass dedicate all’incontro tra sapori, organizzate dall’AIS di Salerno e dal consorzio Vitae Salerno. Tra gli esperti coinvolti nelle degustazioni ci saranno il giornalista Luciano Pignataro e rappresentanti di spicco del mondo enogastronomico locale.

Networking e premiazioni

“Panettone d’Artista” rappresenta anche un’opportunità unica di incontro e networking tra pasticcieri, sponsor, e produttori locali. In un’area riservata, i partecipanti potranno godere di momenti esclusivi di degustazione e approfondire le tematiche dolciarie in compagnia di esperti. Uno dei momenti clou dell’evento sarà la cerimonia “Awards Maestri Pasticcieri”, dedicata in particolare alle donne pasticciere che hanno saputo distinguersi nel mondo della pasticceria.

Un evento sostenibile e solidale

Attento ai temi della sostenibilità, “Panettone d’Artista” adotta pratiche eco-friendly, come la riduzione dei consumi energetici e la gestione responsabile dei rifiuti. In uno spirito di solidarietà, l’evento ha inoltre organizzato iniziative volte a portare un sorriso a coloro che affrontano il Natale in difficoltà, regalando momenti di gioia a chi ne ha bisogno.

Per garantire un’esperienza inclusiva, sarà allestita un’area dedicata ai panettoni gluten-free, offrendo prodotti sicuri e gustosi anche per i celiaci, permettendo a tutti di godere appieno delle delizie proposte.

Promozione sui social media e accesso all’evento

Grazie al supporto di numerosi sponsor e partner, “Panettone d’Artista” sarà ampiamente promosso sui social media, con contenuti esclusivi che mostreranno il dietro le quinte e daranno visibilità ai brand coinvolti. I biglietti per partecipare sono già disponibili in prevendita su postoriservato.it, e prevedono percorsi degustativi arricchiti da assaggi di panettoni abbinati a vini selezionati.

“Panettone d’Artista” promette di essere una festa per il palato e per gli occhi, offrendo un’esperienza indimenticabile che celebra la tradizione e l’innovazione della pasticceria italiana. Per maggiori informazioni, è possibile visitare il sito ufficiale e seguire gli aggiornamenti sui canali social dell’evento.