Aggressioni a personale sanitario, l’arresto diventa legge

Alla luce delle recenti e violente aggressioni subite dal personale medico – sanitario, l’Italia ha adottato misure legislative severe, prima fra tutte l’approvazione da parte della Camera del decreto legge che introduce nuove procedure di arresto in caso di atti di violenza nei confronti di medici, infermieri e OSS.

Il decreto, approvato nelle scorse ore, estende l’arresto in flagranza anche alle aggressioni che causano lesioni personali al personale sanitario. In aggiunta, prevede l’arresto differito entro 48 ore in presenza di prove visive come registrazioni video o fotografiche.

Oltre alle pene più dure per i danni ai beni sanitari, che includono fino a cinque anni di reclusione e multe fino a 10.000 euro, il decreto prevede l’installazione di videosorveglianza potenziata nelle strutture sanitarie. Queste azioni riflettono l’urgenza di tutelare chi lavora in ambienti esposti e migliorare la sicurezza negli ospedali, riducendo il rischio che medici e infermieri abbandonino il settore per paura di aggressioni, come evidenziato anche dai rappresentanti delle categorie.

Questa legge risponde alla richiesta di associazioni professionali e degli ordini sanitari, prima fra tutte Nessuno Tocchi Ippocrate, i quali segnalano che ogni anno più di 130.000 operatori subiscono aggressioni fisiche o verbali, con un forte impatto negativo su chi lavora per la salute pubblica.

