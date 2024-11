Ancora un aggressione al personale sanitario: presi a schiaffi e pugni

Un episodio di violenza inaudita si è verificato nella notte a Napoli, in via detta Casoria a San Pietro a Patierno. Un uomo, marito della vittima di un incidente stradale, ha aggredito con schiaffi e pugni sia l’equipaggio dell’ambulanza INDIA di Casoria, già intervenuta sul posto, sia quello della medicalizzata del San Giovanni Bosco giunta successivamente. L’aggressore, non contento, ha addirittura dirottato l’ambulanza del San Giovanni Bosco verso il CTO, nonostante la centrale operativa avesse indicato il Cardarelli come destinazione. Fortunatamente, le condizioni della donna ferita non erano gravi, ma l’episodio solleva gravi interrogativi sulla sicurezza del personale sanitario.

La denuncia è arrivata tramite il profilo Facebook di Nessuno tocchi Ippocrate

“E’ successo stanotte alla postazione 118 del San Giovanni Bosco che, intorno alle 2:00, è stata allertata per incidente stradale in via detta Casoria a San Pietro a Patierno – Napoli.

Sul posto era già presente l’ambulanza INDIA di Casoria (Asl Napoli 2) gia’ aggredita dal marito della vittima (schiaffi all’autista). L’energumeno non si è risparmiato ed all’arrivo della medicalizzata del San Giovanni Bosco ha preso a schiaffi e pugni anche l’autista soccorritore e l’infermiere, non contento e’ salito nel vano sanitario ed ha dirottato il mezzo di soccorso al CTO (La destinazione data dalla centrale operativa in origine era il Cardarelli)

Naturalmente per la donna ferita nulla di grave, evidentemente è stato allertato il 118 per questioni assicurative, mossa inutile nonché dannosa poiché si toglie un mezzo di soccorso a chi ne avrebbe REALE NECESSITÀ!”