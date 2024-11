“Christmas Dreams” torna al Vulcano Buono, vivi la magia del Natale

NOLA – La magia del Natale ritorna con “Christmas Dreams” al Vulcano Buono di Nola, un evento che si svolgerà dal 16 novembre al 6 gennaio 2025. Il villaggio natalizio aprirà ufficialmente i battenti con un Grand Opening il 16 novembre alle ore 18:00. Questo atteso appuntamento, ormai simbolo delle festività natalizie a Nola, accoglie grandi e piccoli con un’esperienza immersiva tra luci scintillanti, spettacoli, mascotte e una ruota panoramica alta 50 metri, già iconica per il Natale in città.

Attrazioni e atmosfera natalizia

L’arena si trasformerà in uno straordinario Luna Park di oltre 3000 mq, con giostre, musical, personaggi tipici del Natale e un carosello per la gioia di tutta la famiglia. Un’attrazione irrinunciabile sarà la pista di pattinaggio su ghiaccio di 400 mq, ideale per creare nuovi e indimenticabili ricordi.

Tra le novità di quest’anno, la “Babbo Natale Experience” offrirà un viaggio interattivo attraverso 10 stanze tematiche, progettate per immergere i bambini nel mondo magico di Babbo Natale. Qui, i piccoli visitatori potranno attraversare scenografie incantate, risolvere puzzle luminosi, partecipare a quiz musicali e creare opere d’arte pedalando su bici speciali insieme agli elfi. L’esperienza culminerà con l’incontro tanto atteso con Babbo Natale, pronto a regalare sorrisi e ricordi speciali.

Eventi e spettacoli gratuiti

Ogni weekend di novembre e per tutto il mese di dicembre, l’arena si animerà di spettacoli gratuiti, con giocolieri, acrobati, clown, trampolieri e maghi che coinvolgeranno il pubblico con balli e canti natalizi. Questi spettacoli, insieme alle luminose decorazioni e ai mercatini artigianali, contribuiranno a creare un’atmosfera unica che celebra la gioia delle feste.

Mercatini, giochi e orari

La magia del Natale si estenderà ai mercatini, aperti nei weekend di novembre e per tutto dicembre, dove sarà possibile trovare prodotti artigianali e delizie culinarie. Le aree dei mercatini saranno aperte dal lunedì al venerdì dalle 16:00 alle 21:00, il sabato dalle 15:00 alle 23:00 e la domenica e festivi dalle 11:00 alle 23:00.

Info generali

Per i visitatori interessati alle attrazioni principali, i prezzi variano in base all’attività. Per la ruota panoramica, il biglietto intero è di €10, mentre i bambini sotto i 14 anni possono accedere con un biglietto ridotto di €7. È disponibile anche un biglietto famiglia a €25 (per 2 adulti e 1 bambino) e a €30 (per 2 adulti e 2 bambini).

Il costo per la pista di pattinaggio è di €5 a persona. Per il carosello, il biglietto singolo è di €3, con un’opzione per due ingressi a €5. I biglietti per la “Babbo Natale Experience” sono disponibili a €10, con riduzioni per i bambini di altezza inferiore a 100 cm e accesso gratuito per le persone con disabilità (l’accompagnatore paga).

Biglietti disponibili presso la biglietteria in loco (Ingresso Positano, primo piano) e online su GO2.it.

Orari delle Attività

Ruota Panoramica: Feriali 16:00–22:00, sabato 16:00–24:00, domenica e festivi 11:00–23:00

Pista di Pattinaggio: Lunedì–Venerdì 16:00–21:00, sabato 15:00–23:00, domenica e festivi 11:00–23:00

Carosello: Lunedì–Venerdì 16:00–21:00, sabato 15:00–23:00, domenica e festivi 11:00–23:00

Babbo Natale Experience: Feriali 16:00–21:00, weekend e festivi 11:00–13:30 e 15:00–21:00