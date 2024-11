“Paninoteca da Gino” cerca personale per la nuova apertura al Maximall Pompeii

In vista dell’inaugurazione, è alla ricerca di figure professionali per completare il team che si occuperà del servizio in sala e della gestione della cucina.

“Paninoteca da Gino” si prepara a sbarcare al Maximall Pompeii, uno dei centri commerciali più attesi nella zona, e annuncia l’apertura della ricerca di personale per il proprio staff. In vista dell’inaugurazione, è alla ricerca di figure professionali per completare il team che si occuperà del servizio in sala e della gestione della cucina.

Le posizioni aperte sono:

Camerieri: responsabili del servizio ai tavoli e dell'accoglienza clienti, con attenzione al servizio al pubblico e buone doti relazionali.

Banconisti: addetti alla gestione del banco, alla preparazione e vendita dei panini, con predisposizione a lavorare in team.

Addetti cucina: figure che si occuperanno della preparazione dei panini e delle altre specialità, con esperienza o passione per il settore della ristorazione.

Addetti lavaggio: responsabili della pulizia e dell'ordine delle attrezzature e delle stoviglie utilizzate in cucina.

Per chi fosse interessato a entrare a far parte dello staff della “Paninoteca da Gino” e a lavorare in un ambiente dinamico e in crescita, occorre inviare il tuo curriculum vitae all’indirizzo e-mail: risorse_dagino@libero.it.