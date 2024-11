Red Steak Braceria: carne e tanto altro a San Marzano sul Sarno

San Marzano sul Sarno si è tinta di rosso il 7 Novembre, all’insegna della carne e del buon gusto per l’inaugurazione della nuova braceria Red Steak in via Papa Giovanni XXIII, 35. Il nuovo locale ha attirato un pubblico numerosissimo, desideroso di assaporare le specialità di questo nuovo locale.

Un bagno di folla ha accolto i proprietari e lo staff, entusiasti di presentare la loro creazione. Red Steak non è solo una semplice braceria. Il locale offre un’ampia scelta di tagli di carne pregiata, cucinata alla perfezione per esaltare i sapori autentici. Ma non finisce qui: per soddisfare tutti i palati, il menù propone anche sfiziosi panini, pinse e tante altre specialità.

Cosa rende speciale Red Steak? La passione per la carne, la ricerca di materie prime di alta qualità e la cura per ogni dettaglio. L’inaugurazione è stata un successo oltre ogni aspettativa. I presenti hanno potuto assaggiare le prelibatezze proposte dallo chef, apprezzando la qualità degli ingredienti e la creatività delle ricette.

Red Steak si presenta come un nuovo punto di riferimento per gli amanti della carne a San Marzano sul Sarno e dintorni. Un luogo dove gustare piatti succulenti in un ambiente accogliente e informale.