Sicurezza a Napoli. Il Generale Storniolo promette: “risposte concrete alla città”

La città di Napoli si trova ad affrontare sfide significative in materia di sicurezza pubblica e il nuovo comandante provinciale dei carabinieri, Biagio Storniolo, è pronto a intraprendere un percorso di collaborazione per migliorare la situazione.

Il generale Biagio Storniolo, da pochi giorni nuovo comandante provinciale dei Carabinieri di Napoli, ha incontrato i giornalisti presso la caserma Pastrengo, accompagnato dai suoi ufficiali, tra cui il colonnello Andrea Leo, comandante del reparto operativo. “Napoli è una città che necessita di risposte,” ha affermato Storniolo, precisando che il suo approccio sarà basato sull’impegno e sulla collaborazione con i suoi ufficiali, le altre forze di polizia e la magistratura. “Dopo solo sei giorni – ha aggiunto – non posso dire di conoscere a fondo il territorio e le dinamiche criminali locali, ma posso garantire il massimo impegno dell’Arma per rispondere alle esigenze di sicurezza dei cittadini napoletani.”

Il generale ha espresso anche fiducia nel cosiddetto “modello Caivano”, una strategia di intervento per contrastare la criminalità, ritenendolo efficace e assicurando che verrà proseguito. “Il modello funziona,” ha commentato, “e continuerà a essere applicato per rispondere concretamente alle problematiche di sicurezza.” Storniolo ha poi raccontato di essere orgoglioso di operare a Napoli, considerata una città bella e complessa, che richiede però interventi specifici e mirati per affrontare i problemi di criminalità e disagio sociale.

In parallelo, a Ercolano si è svolta la “Marcia della legalità,” organizzata per ricordare le vittime innocenti delle mafie, tra cui Salvatore Barbaro, ucciso per errore nel 2009. Durante l’evento, il generale di divisione Canio Giuseppe La Gala, comandante della Legione dei Carabinieri della Campania, ha parlato agli studenti, invitandoli a considerare le forze dell’ordine come alleate. “Fidatevi della divisa, che sia di un carabiniere, di un poliziotto o di un finanziere,” ha esortato il generale La Gala, “perché è lì per proteggervi.” Ha anche ricordato il “Modello Ercolano”, grazie al quale i commercianti locali sono riusciti a liberarsi dalla pressione della criminalità e dalle estorsioni, collaborando con le forze dell’ordine.

La Gala ha sottolineato che denunciare il crimine è un atto di coraggio, ma essenziale per la sicurezza collettiva. “Denunciare può fare paura, ma significa affidarsi a persone il cui compito è proteggere la comunità.” Ha inoltre chiarito che il lavoro delle forze di polizia ha bisogno della collaborazione dei cittadini, che devono fare la propria parte per sostenere la sicurezza e contrastare il crimine. “Non si può affidare tutto alle forze di polizia,” ha affermato, “serve anche il coraggio e il senso di responsabilità di chi è testimone o vittima per collaborare con chi ha il dovere di proteggere.”

Infine, La Gala ha condiviso un episodio personale per far comprendere ai giovani quanto le forze dell’ordine siano realmente impegnate per il loro benessere. Ha raccontato di quando, a Ostia, fermò due giovani ubriachi su un motorino e chiamò i genitori, che inizialmente reagirono con scetticismo e ostilità. Solo dopo aver visto il figlio incapace di reggersi in piedi, una madre capì la gravità della situazione e ringraziò commossa i carabinieri per aver messo in sicurezza il ragazzo. “Quando vedete un carabiniere, un poliziotto o un finanziere che vi controlla, non vi sta facendo del male, ma vi sta proteggendo,” ha concluso La Gala, ricordando che la maturità si esprime anche nel sapersi assumere responsabilità e rispettare la propria sicurezza e quella degli altri.