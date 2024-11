Ticketone. Prezzi alle stelle per parlare con l’assistenza: la denuncia di Codacons

Salernitana – Cesena del campionato di Serie B sulla piattaforma TicketOne: “Si è verificato un errore, l’ordine potrebbe essere stato pagato correttamente. Contatta l’assistenza”. Da lì ha avuto inizio un percorso frustrante: l’utente ha cercato assistenza, ma è stato rimbalzato tra gli operatori e il call center, contattabile al numero 892101. La segnalazione è partita da un utente che, dopo aver acquistato un biglietto per la partitadel campionato di Serie B sulla piattaforma www.ticketone.it , non ha visto completare l’operazione. Pur non ricevendo il biglietto, ha comunque subito l’addebito sulla sua carta di credito. Al termine della transazione, è apparso un messaggio ambiguo da parte di: “Si è verificato un errore, l’ordine potrebbe essere stato pagato correttamente. Contatta l’assistenza”. Da lì ha avuto inizio un percorso frustrante: l’utente ha cercato assistenza, ma è stato rimbalzato tra gli operatori e il call center, contattabile al numero 892101.

Dopo lunghe attese, nessun supporto concreto è stato offerto. Solo in seguito, l’utente ha scoperto che l’assistenza disponibile si limita a un call center complesso e poco efficace, non dedicato alla gestione di errori tecnici del portale, ma progettato per fornire informazioni sugli eventi e per la vendita telefonica di biglietti di qualsiasi tipo. A complicare ulteriormente la situazione, il servizio è a pagamento: 1 euro al minuto da rete fissa e 1,50 euro al minuto da rete mobile. Per risolvere un problema su un biglietto da 15 euro, si rischia di spendere in media 6-7 euro solo per l’attesa.