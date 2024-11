Campania: obbligo di catene a bordo e pneumatici invernali da oggi 15 novembre

Obbligo di catene – Da oggi, 15 novembre 2024, fino al 15 aprile 2025, entra in vigore l’obbligo di equipaggiare i veicoli con pneumatici invernali o, in alternativa, tenere a bordo catene o le più recenti calze da neve. La normativa interessa principalmente autostrade, strade extraurbane e tratti segnalati dai cartelli, ma può estendersi a zone urbane in caso di condizioni meteorologiche straordinarie.

L’ACI Salerno mette in guardia: “Non rispettare l’obbligo significa mettere a rischio la sicurezza propria e altrui”, sottolinea il presidente Vincenzo Demasi. Il direttore Giovanni Caturano ricorda che, anche in aree di pianura o vicine al mare, improvvisi cambiamenti climatici possono portare neve o ghiaccio, come spesso accade nella zona collinare di Salerno o lungo tratti delle autostrade A3 Napoli-Salerno, A30 Caserta-Salerno, e il raccordo Salerno-Avellino.

Attenzione alle dotazioni e alle multe

Le gomme invernali devono riportare la sigla M+S o, meglio, il simbolo alpino con la montagna a tre cime e il fiocco di neve. Le nuove calze da neve, utili per situazioni temporanee, non garantiscono le stesse prestazioni delle gomme invernali o delle catene e sono consigliate solo per brevi tratti innevati. La velocità massima con queste ultime è di 50 km/h.

Chi circola senza dotazioni adeguate rischia multe e la decurtazione di punti patente, salvo eccezioni per ciclomotori e motocicli, che comunque non possono circolare in caso di neve o ghiaccio.

Per maggiori informazioni, ci si può rivolgere all’ACI Salerno in Corso Garibaldi 100 o presso le delegazioni provinciali.