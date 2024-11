Furto e scontro con i ladri a Battipaglia: l’appello dell’imprenditore Marzullo sulla sicurezza (video)

L’incidente è avvenuto la scorsa notte in via Santa Lucia, a Battipaglia, dove una banda di malviventi, a bordo di un’Audi rossa, ha fatto irruzione nella sua attività commerciale, distruggendo tutto ciò che capitava loro a tiro.

A pochi giorni dalla sua denuncia pubblica, l’imprenditore salernitano Pasquale Marzullo ha subito un nuovo tentativo di furto.

L’incidente è avvenuto la scorsa notte in via Santa Lucia, a Battipaglia, dove una banda di malviventi, a bordo di un’Audi rossa, ha fatto irruzione nella sua attività commerciale, distruggendo tutto ciò che capitava loro a tiro.

L’allarme ha subito fatto scattare la vigilanza: Marzullo, insieme ai suoi figli, era impegnato in una ronda notturna a protezione delle sue proprietà. Uno dei figli, a bordo della Jeep, si è diretto verso il supermercato, ma lungo il percorso si è scontrato con l’auto dei ladri.

“Non sono più disposto a mettere in pericolo la vita della mia famiglia per proteggere i nostri negozi. La vita dei miei figli e la mia sono più importanti di ogni lavoro”, ha dichiarato l’imprenditore visibilmente sconvolto. “Mio figlio ha rischiato la vita per difendere l’attività di famiglia. Non so più cosa dire, solo paura e incredulità per quanto sta succedendo”.

Marzullo ha inoltre espresso delusione per la mancanza di azioni concrete da parte delle forze dell’ordine: “Cosa bisogna aspettare per vedere l’esercito in strada? I miei figli rischiano la loro vita per tutelare i nostri supermercati. Solo per miracolo, mio figlio è uscito illeso da un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi”.

L’imprenditore ha rinnovato l’appello al prefetto di Salerno, chiedendo l’intervento dei militari per garantire maggiore sicurezza e proteggere i cittadini.

