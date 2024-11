Giugliano in Campania: Movida sotto controllo, denunciati minori e sequestrata droga

Nella serata di ieri, i Carabinieri di Giugliano in Campania hanno intensificato i controlli nelle aree centrali della movida, caratterizzate da un grande afflusso di giovani e locali affollati. L’operazione, mirata a garantire ordine e sicurezza, ha portato a diverse denunce e segnalazioni.

Tra i casi più rilevanti, un 17enne è stato trovato in possesso di 13 grammi di hashish e una bustina di marijuana, quantità che escludono il semplice uso personale. Il minore è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Anche un 32enne residente in zona è stato fermato con 12 stecchette di hashish nelle tasche, portando a una denuncia simile.

Oltre alle operazioni legate al contrasto degli stupefacenti, i Carabinieri hanno denunciato un 18enne per guida senza patente e segnalato tre giovani alla Prefettura per consumo di droga. Numerose contravvenzioni sono state inoltre elevate per violazioni al codice della strada, principalmente per guida senza casco e veicoli privi di assicurazione.

Le autorità hanno assicurato che i controlli proseguiranno nelle prossime ore, con l’obiettivo di tutelare i cittadini e prevenire episodi di illegalità.