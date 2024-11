Operazioni straordinarie dei Carabinieri a Napoli: sequestri, denunce e multe per oltre 55mila euro

I Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli hanno condotto nelle ultime ore una serie di operazioni straordinarie di controllo in diversi quartieri della città.

Nel quartiere Vomero, le attività si sono concentrate nell’area del mercato storico di Antignano, con il supporto di Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale, agenti della Polizia Locale, tecnici dell’ASL Napoli 1 e dell’Enel. Obiettivo: garantire la sicurezza alimentare e il rispetto delle normative. Durante le ispezioni di 18 attività commerciali, sono emerse gravi carenze igieniche e irregolarità, che hanno portato alla sospensione di diverse attività e al sequestro di circa 400 kg di alimenti conservati in condizioni non idonee. Le sanzioni comminate ammontano a oltre 30mila euro, per violazioni sanitarie, occupazione abusiva della sede stradale e sosta irregolare dei veicoli.

A Scampia, i Carabinieri della Compagnia Stella hanno intensificato i controlli nei rioni popolari. Due persone sono state denunciate: un 28enne trovato in possesso di un coltello a serramanico e un 41enne che aveva allestito una struttura abusiva per la vendita di dolciumi, alimentata da un allaccio illegale alla rete elettrica. La struttura è stata sequestrata. Inoltre, sono state rilevate 25 infrazioni al codice della strada, con multe per 23mila euro. Nel parcheggio del lotto K, i militari hanno rimosso veicoli abbandonati da tempo.

Infine, in Piazza Garibaldi e nelle zone circostanti, i Carabinieri hanno denunciato due persone per ricettazione e riciclaggio: erano in sella a un motociclo con telaio contraffatto. I controlli stradali hanno portato a ulteriori sanzioni per decine di infrazioni, per un totale di oltre 2mila euro.

Le operazioni evidenziano l’impegno costante delle forze dell’ordine per garantire sicurezza e legalità nel capoluogo campano.