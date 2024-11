Pagani. Fratto X apre la rassegna teatrale di  Scenari pagani, parlano gli artisti Rezza e Mastrella   

Fasci di luce, immagini in movimento, soggetti antropomorfi, in questa incantevole tridimensionalità nasce fratto X a firma di Antonio Rezza e Flavia Mastrella. I due, insigniti del Leone d’oro alla carriera alla Biennale di Venezia nel 2018, sono instancabili ricercatori di arte e bellezza, inventano spaccati artistici dal taglio inedito proprio come Fratto X. Rezza e Mastrella parlano ai microfoni in occasione dello spettacolo teatrale in data 16 novembre alle ore 20:45, che darà il via alla stagione teatrale 2024-2025 di Scenari pagani – corpi in scena – organizzata dall’associazione culturale Casa Babylon.

Antonio Rezza

Cos’è Fratto X?

«È uno spettacolo del 2012 che ha raccolto tante idee per il futuro. Resta un’opera clamorosa perché la gente ride dall’inizio fino alla fine per cose assurde, per una comicità diabolica, non c’è la mediazione della battuta, della conoscenza, chi vede può mettersi in sintonia con un’opera complessa e viverla come una cosa semplice».

In alcuni spaccati dell’opera teatrale, mi è sembrato di leggere Bukowski in «Storie di ordinaria follia», c’è questo rimando?

«Lo spettacolo è fuori da ogni schema, non ha riferimenti, non può essere ascrivibile a qualcosa di già fatto».

Cosa vuole rappresentare questa opera?

«Rappresenta quello che eravamo nel 2012 e quello che siamo ancora».

Parliamo con Fratto X di una «commedia diabolica». Quant’è importante per lei la commedia?

«La commedia dell’arte è un cliché, la commedia all’italiana potrebbe interessarmi di più, parlo di quella degli anni ’50-’60-’70, dove sono stati fatti dei film che oggi ci sogniamo di farli. Oggi la commedia mi sembra che sia un’ipocrisia commerciale, legata ai gusti del pubblico».

Qui si parla di fratto, in altre opere artistiche ci sono riferimenti ai numeri, quant’è importante per lei la matematica?

«La matematica è una scienza aleatoria, inventata da noi, ma è anche una scienza esatta, quindi mi piace perché è più esatta dalla poesia, dalla prosa, non è vittima di uno stato d’animo».

Flavia Mastrella

Che ritmo c’è in Fratto X?

«Il ritmo è perfetto. Noi lavoriamo sul frammento sia letterario che oggettuale. Fratto X è una visione digitale fatta materia, è la luce. Attraverso questi fasci di luce, Antonio assume un aspetto di un soggetto antropomorfo».

Si rappresenta un soggetto antropomorfo: un uomo e qualcos’altro, cosa rispecchia l’altra forma?

«Sono delle visioni, dei super corpi che si formano in questi fasci di luce che sono materia. Poi c’è un’interazione, sempre attraverso la luce, con il pubblico. Il tema dominante è la luce, in quella realtà che ci circondava in quel momento storico, eravamo alle porte del 2013, eravamo all’inizio della catastrofe».

Fratto X racconta la nostra società?

«Certo. Noi viviamo in questa società, l’artista è un tramite, traduce la realtà senza esserne cosciente. Questa è la nostra forza, lo facciamo senza premeditazione, quindi siamo dei tramiti, un po’ sciamani».

Quanta schizofrenia c’è in questa società?

«Secondo me non è schizofrenica, è molto assoggettata ai voleri di un potere occulto, che non si capisce da dove viene, la definisco dittatura del caos».

Qual è il segreto di una lunga collaborazione come quella tra lei e Rezza?

«Ognuno matura la sua arte, poi insieme facciamo gli spettacoli».