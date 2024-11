Pompei: Scavi a numero chiuso, stop ai bagarini

Il Parco Archeologico di Pompei introduce il tetto massimo di 20.000 ingressi giornalieri e biglietti nominativi per garantire sicurezza e valorizzare il patrimonio.

Da oggi parte una rivoluzione nella gestione degli ingressi agli Scavi di Pompei. La nuova misura, avviata dal direttore generale Gabriel Zuchtriegel in collaborazione con Prefettura, Vigili del Fuoco e consulenti del lavoro, stabilisce un limite massimo di 20.000 presenze al giorno. Contestualmente, sono stati introdotti i biglietti nominativi per contrastare il bagarinaggio e garantire un’esperienza di visita di qualità.

“La nostra priorità è la sicurezza – spiega Zuchtriegel – sia per i visitatori che per il patrimonio. Abbiamo giorni in cui il limite dei 20.000 ingressi è stato superato e non era possibile garantire uscite controllate in caso di emergenze come terremoti, eventi estremi o attacchi”.

La nuova gestione punta anche a ridistribuire i flussi turistici verso siti esterni a Pompei, altrettanto ricchi di storia e bellezza. “Pompei non deve essere un turismo di massa”, aggiunge Zuchtriegel, sottolineando che la misura è volta alla crescita sostenibile del territorio e alla valorizzazione di tutte le sue ricchezze.

Obiettivi e sfide future

Con queste innovazioni, il Parco Archeologico accetta il compromesso di rinunciare a qualche record di presenze, in particolare nelle giornate a ingresso gratuito, per privilegiare la tutela del sito, Patrimonio UNESCO. “Siamo orgogliosi dei numeri raggiunti – conclude Zuchtriegel – ma non possiamo permettere che una classifica danneggi la conservazione di Pompei. Puntiamo su una gestione intelligente e sostenibile per restare leader nel turismo culturale”.