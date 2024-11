Musica per Napoli approda al Grand Hotel Billia

L’intramontabile “Luna Rossa“, la canzone scritta nel 1950 da Vincenzo De Crescenzo zio di Gennaro, è stata riproposta in chiave beguine . Il brano è stato presentato in precedenA alla Camera dei Deputati per i 70 anni dalla nascita della canzone rappresentativa di uno spaccato di societa’ napoletana.

Tanti applausi per “Ancora” cantata in duetto con la soprano Patrizia Balbo. Un aperitivo in musica e parole condotto dalla giornalista Barbara Castellani . Lunedì 18 novembre potrete incontrare Gennaro De Crescenzo al teatro Troisi di Napoli per “Accendiamo una stella for you” .