Scuole di Cava de’ Tirreni in rischio, urgentemente necessari interventi di sicurezza

Tra le principali problematiche emerse figurano la mancanza di una scala antincendio, di corrimano adeguati, di segnaletica per le vie di fuga e di porte antincendio. Inoltre, non sono presenti le uscite di sicurezza necessarie, aumentando il rischio per gli utenti del plesso. Gli uffici tecnici comunali hanno stimato che gli interventi urgenti ammontano a circa 150 mila euro, ma i fondi necessari sono al momento non disponibili.

“Siamo di fronte a una situazione inaccettabile, che mette in pericolo la vita dei bambini e del personale scolastico”, afferma Alfonso Senatore. “Abbiamo segnalato gravi rischi di instabilità strutturale e sicurezza che richiedono interventi immediati. Non possiamo aspettare una tragedia per vedere emergere i fondi necessari. Questo immobilismo è una grave negligenza che ricadrà su chi ha la responsabilità di agire”.

Prima di intraprendere azioni legali, Meridione Nazionale richiederà un incontro con il sindaco e l’assessore competente. “Speriamo in un dialogo costruttivo, perché le scuole sono fondamentali per il nostro futuro e per la rinascita di Cava de’ Tirreni”, sottolinea Senatore. “La politica deve servire il bene comune, non essere un gioco elettorale. Le istituzioni comunali devono assumersi le loro responsabilità e intervenire. Meridione Nazionale, con i suoi referenti locali Apicella e Palumbo, è pronta a intraprendere tutte le azioni necessarie, a partire da una diffida formale. Se questa situazione di abbandono dovesse continuare, non escludiamo denunce civili e penali. Il plesso di Sant’Anna, come tutte le scuole della città, richiede interventi urgenti e priorità assoluta”.