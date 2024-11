Nocera Superiore: auto in bilico su una ringhiera. Paura nelle prime ore del mattino 

Nocera Superiore – Spaventoso incidente all’alba di oggi, intorno alle quattro del mattino, nei pressi dell’incrocio di Camerelle. Un’auto, per cause ancora in fase di accertamento, è finita in bilico su una ringhiera, provocando momenti di grande apprensione.

Intervento immediato

Sul posto sono intervenuti prontamente i soccorsi: un’ambulanza per eventuali feriti, i carabinieri per i rilievi del caso e un carro attrezzi per rimuovere il veicolo. La zona è stata messa in sicurezza per evitare ulteriori rischi. Durante le operazioni, si è reso necessario anche il recupero della ringhiera, che è caduta nel torrente sottostante.

Come sottolineato nelle scorse ore dalla redazione AgroToday, al momento non sono ancora chiare le condizioni delle persone a bordo dell’auto.

Fonte e foto: AgroToday