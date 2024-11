Regionali Campania 2025: Johnny Ricca verso la candidatura con la Lega a Salerno

In un clima di particolare fermento, generato dal tema del terzo mandato, spuntano i primi nomi in corsa per il Consiglio Regionale.

Le elezioni regionali in Campania si avvicinano. In un clima di particolare fermento, generato dal tema del terzo mandato, spuntano i primi nomi in corsa per il Consiglio Regionale.

Il contursano Giovanni Emanuele Ricca, per tutti Johnny, è ad un passo dalla candidatura nella lista del Carroccio in provincia di Salerno. Sovrintendente della Polizia di Stato, da decenni presta servizio nella città di Battipaglia. Nel 2018 è balzato agli onori della cronaca per aver salvato la vita ad un bambino di due anni che stava per lanciarsi dal balcone di una palazzina del Rione Stella.

Assessore del Comune di Contursi Terme, Ricca ha saputo stringere importanti relazioni con esponenti nazionali del partito di Salvini. Questa abilità nel fare rete è stata confermata nel maggio del 2023, con la visita istituzionale del Vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio nella cittadina termale.

Quella cittadina che, negli ultimi anni, ha visto la Lega conseguire percentuali niente male. Basta guardare le ultime tornate elettorali. Alle politiche del 2022 si va oltre il 12%. Alle europee del giugno scorso si arriva al 15,33%, superando il 9% nazionale ed il 6,85% della circoscrizione Italia Meridionale.

Nel totonomi delle Regionali 2025, Johnny Ricca è il primo papabile candidato a fare capolino nella Valle del Sele, area che da troppo tempo non esprime un rappresentante nelle istituzioni politiche sovracomunali. L’assessore contursano è molto conosciuto anche nella Piana del Sele ed una sua candidatura rafforzerebbe la posizione del Carroccio nella zona centro-meridionale della provincia. Si attendono ulteriori sviluppi.