Esplosione a Ercolano: tre vittime, un 18enne e due sorelle di Marigliano

Samuel, 18 anni, e le gemelle Sara e Aurora, 26 anni, originarie di Marigliano, sarebbero le tre vittime dell’esplosione avvenuta in un’abitazione adibita a deposito e fabbrica di fuochi d’artificio in via Patacca, a Ercolano. Sebbene i corpi non siano stati ufficialmente identificati, le testimonianze raccolte convergono su di loro.

Per tutti era il primo giorno di lavoro. Dopo aver pranzato insieme, qualcosa è andato storto. Le indagini dei carabinieri sono in corso per chiarire le cause.

Anna Campagna, parente di Samuel, ha raccontato ai giornalisti: «Mio genero mi aveva chiamato poco prima delle 13, dicendo che stava mangiando un panino con le ragazze. Poco dopo ci hanno avvisato dell’esplosione». Ha inoltre riferito che il deposito era operativo solo da pochi giorni e di non conoscere chi lo gestisse.

Il sindaco di Ercolano, Ciro Buonajuto, ha visitato il luogo del disastro, descrivendo la scena come «devastante e dolorosa». Ha precisato che non risultano richieste di autorizzazione per l’attività. Sul posto sono attesi i cani molecolari per verificare eventuali altre vittime, anche se al momento non risultano dispersi.